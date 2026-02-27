Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình, cùng đại diện các sở ngành dự kỷ niệm 60 năm giải phóng A So

Đến dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình, cùng đại diện các sở ngành liên quan và đông đảo các cựu chiến binh, bà con nhân dân vùng A Lưới.

Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu được xem phóng sự về quá trình giải phóng A So, xây dựng và phát triển xã A Lưới 4 sau 60 năm cũng như nghe các tham luận của Hội cựu Chiến binh và của đoàn thanh niên.

Cách đây tròn 60 năm, ngày 11/3/1966, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã anh dũng tiến công, giải phóng hoàn toàn A So - một cứ điểm chiến lược của địch trên tuyến đường Trường Sơn, mở ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Tây Thừa Thiên Huế, tạo điều kiện cho phong trào cách mạng vùng cao A Lưới phát triển mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử.

Chiến thắng A So không chỉ là thắng lợi quân sự, mà còn là biểu tượng của tinh thần kiên cường, đoàn kết, ý chí độc lập, tự chủ của đồng bào các dân tộc A Lưới; là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của niềm tin son sắt vào Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã A Lưới đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, từng bước xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đông đảo các đại biểu là cựu chiến binh tham dự Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng A So

Đặc biệt, huyện A Lưới (cũ) đã chính thức thoát nghèo vào năm 2024, đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng đưa tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Điều đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của cực phát triển kinh tế phía Tây của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, kỷ niệm 60 năm giải phóng A So không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử hào hùng mà còn là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã A Lưới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung phát triển kinh tế bền vững gắn với tiềm năng văn hóa truyền thống; nâng cao đời sống của Nhân dân, làm tốt công tác giáo dục và y tế, chăm lo tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công cách mạng. Đồng thời, cần tăng cường giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần cùng toàn thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố lần thứ XVII đã đề ra.

Dịp này, UBND xã A Lưới 4 đã có những phần quà trao cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn.