Tranh biện tiếng Anh THPT: Rèn tư duy phản biện trong kỷ nguyên số

Học sinh tự tin tranh biện bằng tiếng Anh

Tham gia vòng chung kết cuộc thi gồm 48 học sinh xuất sắc đã vượt qua vòng sơ khảo để hình thành 16 đội thi đấu đại diện cho các trường THPT trên địa bàn thành phố. Các đội bốc thăm thành 8 cặp, tranh biện trực tiếp về các chủ đề, như: công nghệ AI, mạng xã hội, giáo dục số, môi trường, quyền riêng tư…

Mỗi trận đấu gồm 2 đội thi đấu trực tiếp. Một đội tranh biện theo hướng ủng hộ và đội còn lại theo hướng phản biện nội dung được chọn. Hai đội lần lượt thay phiên nhau tranh biện theo hình thức: ủng hộ - phản biện theo trình tự thi đấu. Thời gian tranh biện được chia đều cho mỗi đội và không quá 2 phút mỗi lần tranh biện.

Sau 8 lượt thi đối kháng đầy kịch tính, Ban giám khảo chọn các đội có điểm số cao nhất vào trận chung kết. Kết quả, đội Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT An Lương Đông cùng giành giải Nhất cuộc thi.

Trao giải cho các đội xuất sắc

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Vinh Hưng, trong kỷ nguyên số và xu thế hội nhập toàn cầu, ngoại ngữ không còn chỉ là một môn học, mà đã trở thành “chiếc chìa khóa” thiết yếu để mở ra kho tàng tri thức nhân loại, hỗ trợ đắc lực cho việc học tập và làm việc. Cuộc thi tranh biện hôm nay chính là sân chơi để học sinh rèn luyện những kỹ năng “vàng” đó.

Cuộc thi vừa là nơi so tài về năng lực ngoại ngữ, vừa là cơ hội để rèn luyện kỹ năng, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện; thể hiện góc nhìn đa chiều của thế hệ trẻ trước các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Bắt đầu từ năm học 2023-2024, cuộc thi tranh biện tiếng Anh được Sở GD&ĐT tổ chức ở cấp THPT nhằm thúc đẩy việc phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh của học sinh ở các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.