Tổng thu du lịch 2 tháng đầu năm ở Huế tăng gần 99%

HNN.VN - Sáng 1/3, thống kê từ Sở Du lịch cho biết, lượng khách đến Huế 2 tháng đầu năm tiếp tục tăng mạnh, ước đạt hơn 1,2 triệu lượt, trong đó lượng khách đến Huế tháng 2/2026 tăng gần 72%. Đặc biệt, tổng thu từ du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ.

 Khách đến Huế du lịch trong tháng 2/2026

Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm, lượng khách đến Huế đã tăng gần 48% so với cùng kỳ (2 tháng ước đạt hơn 1,2 triệu lượt), trong đó chỉ riêng tháng 2, tổng lượng khách đến Huế ước đạt 712.480 lượt, tăng gần 72% so với cùng kỳ.

Khách quốc tế đến Huế tiếp tục tăng, trong đó 2 tháng đầu năm 2026, du lịch Huế đã đón hơn 533.000 lượt, tăng hơn 49% so với cùng kỳ. Pháp tiếp tục dẫn đầu thị trường khách quốc tế đến Huế, tiếp theo là Mỹ, Đức, Anh, Úc, Ý, Canada, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Ba Lan.

Lượng khách lưu trú cũng có những chuyển biến tích cực. Tổng lượt khách lưu trú trong 2 tháng đầu năm đạt gần 473.000 lượt, tăng hơn 21% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu du lịch trong 2 tháng đầu năm đạt gần 2.970 tỷ đồng, tăng gần 99% so với cùng kỳ, trong đó riêng tháng 2 là gần 1.669 tỷ đồng, tăng hơn 121% so với cùng kỳ.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
