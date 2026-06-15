Mở ra những trải nghiệm du lịch từ sen Huế

Khách đến chụp ảnh hồ Tịnh Tâm

Nhiều hoạt động thú vị tại Ngày hội Sen Huế

Theo ngành du lịch thành phố Huế, Ngày hội Sen Huế 2026 có chủ đề “Ngự Liên Thức Thủy”, diễn ra từ ngày 19 - 21/6/2026 tại khu vực hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân. Đây là một hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen trong đời sống văn hóa và không gian cung đình Huế, chủ đề “Ngự Liên Thức Thủy” của Ngày hội Sen Huế 2026 gợi mở hành trình đánh thức vẻ đẹp của sen giữa mặt nước cổ kính hồ Tịnh Tâm - thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với hình ảnh sen ngự và những giá trị văn hóa đặc sắc của Triều Nguyễn. Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật đương đại và các yếu tố truyền thống, ngày hội mang đến không gian văn hóa giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên, di sản và đời sống cộng đồng hòa quyện trong một trải nghiệm độc đáo.

Theo Ban Tổ chức ngày hội, trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như không gian thực cảnh về sen trên mặt hồ và khu vực đảo Bồng Lai với các tiểu cảnh nghệ thuật, hệ thống ánh sáng, không gian sắp đặt và khu vực check-in mang đậm dấu ấn văn hóa Huế. Khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, thực phẩm chế biến từ sen như bánh sen, trà sen, mứt sen; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quà lưu niệm về sen như tranh sen, nón lá sen, vòng hạt sen, áo dài thêu họa tiết hoa sen... sẽ góp phần quảng bá giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch của loài hoa biểu tượng xứ Huế.

Bên cạnh đó, chuỗi workshop (giao lưu, trao đổi) cộng đồng sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị như ướp trà sen truyền thống, làm hoa sen giấy Thanh Tiên, trải nghiệm sản xuất tinh dầu sen cùng nhiều hoạt động tương tác văn hóa đặc sắc khác, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa và nghề thủ công truyền thống.

Điểm nhấn nổi bật của Ngày hội Sen Huế 2026 là chương trình nghệ thuật kết hợp trải nghiệm ẩm thực “Thức Thủy Show”, diễn ra vào các tối từ 19/6 đến 21/6/2026. Tổng thể chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật ẩm thực từ sen nhằm mang đến hành trình trải nghiệm đa giác quan, đồng thời góp phần kể câu chuyện về chiều sâu văn hóa, phong vị ẩm thực và nét thanh lịch của con người xứ Huế.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Không chỉ là hoạt động văn hóa mang tính mùa vụ, Ngày hội Sen Huế những năm gần đây đang dần được định hình như một sản phẩm du lịch trải nghiệm của mùa hè ở Huế. Việc mở rộng không gian tương tác, tăng các hoạt động trải nghiệm cộng đồng và kết nối với các sản phẩm làng nghề, ẩm thực cho thấy nỗ lực của ngành du lịch trong việc kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Từ năm 2018 đến nay, Sở Du lịch duy trì tổ chức ngày hội định kỳ (ngoại trừ giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19) nhằm tôn vinh sen Huế, quảng bá các sản phẩm và ẩm thực từ sen đến với du khách trong nước và quốc tế. Qua từng năm, chuỗi hoạt động cũng được điều chỉnh theo hướng phong phú và giàu tính trải nghiệm hơn, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, thưởng lãm.

Điểm đáng chú ý là sen đang dần được khai thác như một tài nguyên du lịch văn hóa đặc trưng của Huế. Từ hình ảnh sen trong không gian cung đình, ẩm thực, làng nghề đến các mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp, loài hoa này đang mở ra thêm nhiều sản phẩm mới cho du lịch địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hương An cho biết, năm nay địa phương cũng triển khai mô hình trồng sen thí điểm kết hợp du lịch trải nghiệm. “Việc đưa cây sen gắn với hoạt động du lịch trải nghiệm được kỳ vọng sẽ mở thêm hướng phát triển kinh tế cho nông dân phường Hương An, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch nông nghiệp mang bản sắc riêng của địa phương”, ông Huy chia sẻ.

Việc gắn kết lễ hội với trải nghiệm thực tế, làng nghề và đời sống cộng đồng được xem là hướng đi giúp Ngày hội Sen Huế tạo dấu ấn rõ nét hơn trong chuỗi sự kiện Festival Huế. Đồng thời, đây cũng là cách để thành phố đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa bản địa thay vì chỉ tập trung vào du lịch di sản.

Nếu được đầu tư bài bản, sen có thể trở thành nền tảng để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch mùa hè đặc trưng của Huế. Từ trải nghiệm tham quan vùng sen, thưởng trà, ẩm thực, check-in đến các hoạt động chữa lành, nghỉ dưỡng gắn với không gian sen được xem là dư địa để phát triển các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, việc kết nối ngày hội với các làng nghề, hộ sản xuất sản phẩm từ sen và các mô hình du lịch cộng đồng cũng góp phần mở rộng sinh kế cho người dân địa phương và góp phần đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.