Định hình thương hiệu du lịch xanh từ Sen Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tham quan các gian hàng, khu vực trải nghiệm về sen tại ngày hội

Hòa mình trong không gian văn hóa giàu cảm xúc

Trong không gian ngát hương sen giữa hồ Tịnh Tâm, từ sáng sớm, người dân và du khách đã về đây để trải nghiệm các hoạt động của Ngày hội Sen Huế năm 2026 (từ ngày 19 - 21/6). Nhiều trải nghiệm như giao lưu với các nghệ nhân, trực tiếp ướp trà sen truyền thống và thưởng thức trà sen; làm hoa sen giấy Thanh Tiên; tìm hiểu quy trình chế tác tinh dầu sen cùng những nghề thủ công liên quan mang lại cảm giác thích thú cho du khách.

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình, du khách Gia Lai chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui khi đến Huế đúng vào dịp lễ hội này. Đã biết, đã nghe nhiều về sen Huế nhưng khi được xem và trực tiếp trải nghiệm, sự thú vị nhân lên gấp bội”.

Không chỉ người dân và du khách trong nước, nhiều du khách nước ngoài cũng say sưa với những trải nghiệm độc đáo của ngày hội. Nữ du khách Priya (quốc tịch Anh) chia sẻ: “Mặc dù thời tiết những ngày này ở Huế có hơi nóng, nhưng bù lại tôi được tham gia những hoạt động rất hấp dẫn như làm hoa sen giấy Thanh Tiên, mặc áo dài Huế với nón lá sen... Những trải nghiệm này gắn với văn hóa bản địa, điều đó mang lại cho tôi cảm giác thích thú”.

Khách nước ngoài chăm chú xem hướng dẫn làm hoa sen giấy Thanh Tiên

Năm nay, ban tổ chức ngày hội đã chú trọng tạo điểm nhấn không gian thực cảnh dàn dựng trên mặt hồ với hệ thống ánh sáng, các tiểu cảnh nghệ thuật và nhiều góc chụp ảnh dành cho du khách. Khu vực sự kiện cũng bố trí khoảng 10 gian hàng giới thiệu các sản phẩm từ sen như trà sen, bánh sen, mứt sen cùng nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm mang đậm dấu ấn Huế. Bên cạnh đó, còn có các gian trải nghiệm uống trà, làm trà sen và các trải nghiệm với sen.

Các gian hàng tại Ngày hội Sen Huế 2026 trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng gắn với sen: Nón lá sen, túi xách sen, trà sen, các loại bánh mứt sen, hoa sen khô... Đối với show diễn “Thức Thủy Show” (từ 18 - 20 giờ các ngày 19 - 21/6), du khách có thể mua phiếu trải nghiệm show diễn kết hợp thưởng thức dạ tiệc sen được phục vụ riêng với mức giá gần 1,4 triệu đồng. Chương trình cũng phục vụ cộng đồng miễn phí với người dân và du khách đến trải nghiệm, không thưởng thức dạ tiệc sen. Đối với trải nghiệm ướp trà sen trực tiếp, mức giá trải nghiệm (có người hướng dẫn) cho mỗi bông trà sen là 50.000 đồng bao gồm hoa sen, trà Thái Nguyên thượng hạng và các nguyên vật liệu đi kèm.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, với định hướng mang đến không gian văn hóa giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên, di sản và đời sống cộng đồng hòa quyện trong một trải nghiệm độc đáo, ban tổ chức cũng thiết kế chuỗi workshop cộng đồng để người dân và du khách có những trải nghiệm thú vị về sen cùng nhiều hoạt động tương tác văn hóa đặc sắc khác, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa và nghề thủ công truyền thống.

Khai thác dư địa phát triển du lịch từ sen

Ngày hội Sen Huế là hoạt động thường niên được tổ chức qua nhiều năm. Theo lãnh đạo Sở Du lịch, không chỉ dừng lại ở một sự kiện văn hóa, Ngày hội Sen Huế còn được xem là bước đi trong lộ trình khai thác hiệu quả hơn những giá trị của sen để phát triển du lịch. Từ đây, sen sẽ không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp hay biểu tượng văn hóa mà từng bước trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với thương hiệu Huế.

Một trong những hướng đi mới là khai thác các show diễn gắn với ẩm thực. Ông Nguyễn Đăng Nhật Quang, Giám đốc Công ty TNHH Sáng tạo nội dung - Tổ chức sự kiện Fest Art chia sẻ: “Huế từ xưa đến nay đã có nhiều chương trình lễ hội. Theo chủ trương phát triển kinh tế đêm của thành phố, chúng tôi mong muốn mang về Huế những show diễn như “Thức Thủy Show”. Chúng tôi đã “đóng gói” các show diễn để hướng đến tổ chức định kỳ, kết hợp khai thác show diễn nghệ thuật với tài nguyên ẩm thực của Huế theo từng mùa, trong đó mùa hè gắn với sen”.

Hiện nay, bên cạnh các sản phẩm truyền thống như trà sen, hạt sen, ẩm thực từ sen hay các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, ngành du lịch và các đơn vị lữ hành đang hướng đến việc xây dựng các tour, tuyến trải nghiệm gắn với không gian sen. Du khách không chỉ tham quan, chụp ảnh mà còn có thể trực tiếp tham gia các hoạt động như thu hoạch sen, ướp trà sen, chế biến món ăn từ sen và tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử gắn với loài hoa này.

Trải nghiệm ướp trà sen

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm thông tin, ngành du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm trải nghiệm dựa trên thế mạnh văn hóa bản địa, trong đó có sen. Mục tiêu là tạo ra những sản phẩm có khả năng hoạt động thường xuyên thay vì chỉ diễn ra trong các dịp lễ hội, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Cùng với việc quảng bá các giá trị của sen Huế, ngành du lịch còn được kỳ vọng góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch của địa phương. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển du lịch xanh, du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm mà Huế đang theo đuổi. Và khi những giá trị của sen được kết nối với di sản, ẩm thực, làng nghề và đời sống cộng đồng, Huế sẽ có thêm một sản phẩm đặc trưng để gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Đối với Ngày hội Sen Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết: “Từ những kết quả bước đầu và sự đón nhận tích cực của người dân, du khách, thành phố Huế định hướng Ngày hội Sen Huế không chỉ dừng lại ở một hoạt động mang tính thời điểm, mà sẽ từng bước được nghiên cứu, tổ chức định kỳ, bài bản và chuyên nghiệp hơn, để trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch thường xuyên, có thương hiệu riêng, gắn với không gian hồ Tịnh Tâm và hệ sinh thái du lịch di sản của thành phố”.