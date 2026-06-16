Kể chuyện hương sen bằng nghệ thuật

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố đến dự chương trình

“Thức Thủy Show” mang đến một hành trình trải nghiệm độc đáo, kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, ánh sáng, âm nhạc và những món ăn được chế biến từ sen nhằm tái hiện không gian văn hóa - ẩm thực Huế theo hơi thở sáng tạo và hiện đại.

Theo ban tổ chức, “Thức Thủy Show” được ví như cuộc gặp gỡ của ánh sáng, âm nhạc và ẩm thực, là cuộc đối thoại giữa truyền thống và sáng tạo, là nơi hương sen được kể bằng âm nhạc, được chạm vào bằng vị giác và được cảm nhận bằng những rung động tinh tế nhất của tâm hồn.

Chương trình được xây dựng với nghệ thuật thực cảnh đặc sắc, người trải nghiệm được thưởng thức chương trình nghệ thuật đương đại hòa quyện cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng lung linh tại đảo Bồng Lai ở hồ Tịnh Tâm.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang khẳng định: Huế là vùng đất hội tụ, kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc, nơi thiên nhiên, con người và di sản hòa quyện, tạo nên một bản sắc riêng biệt. Trong dòng chảy văn hóa ấy, hoa sen từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thanh khiết, cốt cách cao nhã và tâm hồn người Huế. Sen không chỉ hiện diện trong cảnh quan, kiến trúc, thi ca hay ẩm thực, mà còn thấm sâu vào đời sống tinh thần, thể hiện triết lý sống thanh tao, nhân văn, hài hòa với thiên nhiên của người dân nơi đây.

Với chủ đề “Ngự Liên Thức Thủy”, “Ngày hội Sen Huế 2026” đã tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, không chỉ góp phần lan tỏa giá trị của loài hoa biểu tượng xứ Huế, mà còn mở ra cơ hội làm mới sản phẩm du lịch, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế cho cộng đồng địa phương thông qua các sản phẩm, dịch vụ gắn với sen.

Theo ban tổ chức ngày hội, “Thức Thủy Show” được đầu tư, dàn dựng để kể một câu chuyện của sen, bắt đầu từ tiếng gió khẽ lướt qua mặt hồ, tiếng côn trùng vọng trong đêm và mặt nước tĩnh lặng. Và cũng từ đó, hành trình của sen chính thức bắt đầu với cảnh bén rễ bám sâu vào lòng đất, cảnh mầm sen, cảnh bình minh, cảnh sen vươn, cảnh tỏa hương, cảnh cánh sen rơi, cảnh hoa tàn. Sau đó, một mùa sen khác âm thầm được giữ lại với cảnh hạt mới. Một thông điệp ý nghĩa được gợi ra: Có những điều không bao giờ khép lại, như dòng nước vẫn âm thầm chảy, như mùa sen vẫn trở về sau mỗi độ hạ sang và như những giá trị đẹp đẽ vẫn được giữ gìn qua năm tháng.

Chương trình nghệ thuật cũng được kết hợp với dạ tiệc sen tinh tế. Đó không phải là những món ăn truyền thống được tái hiện nguyên bản mà là một thực đơn mang phong cách ẩm thực kết hợp được sáng tạo riêng cho chương trình “Thức Thủy Show” trong khuôn khổ “Ngày hội Sen Huế 2026”. Mỗi món ăn là một chương nhỏ trong hành trình của sen. Từ khi còn là mầm sống dưới lớp bùn sâu, đến lúc vươn mình đón nắng, tỏa hương giữa đất trời rồi lặng lẽ để lại những hạt giống cho mùa sau.

Sau tất cả, “Thức Thủy Show” gửi gắm một tình cảm với du khách thập phương: “Rồi một ngày nào đó, khi quý vị rời xa nơi này, có thể sẽ quên một con đường, quên một góc thành xưa, quên một buổi chiều bảng lảng khói sương bên dòng sông Hương. Nhưng tin rằng, quý vị sẽ còn mãi nhớ, hương sen thoảng qua trong gió và nhớ cảm giác bình yên đến lạ trong buổi tối ngày hôm nay. Vì hương sen ở lại trong ký ức, như Huế không chỉ ở trong cảnh sắc, mà ở trong những rung động rất sâu của mỗi con người”.

* Cùng Huế ngày nay Online ngắm nhìn những hình ảnh trong chương trình nghệ thuật “Thức Thủy Show”:

Cảnh những "mầm sen" bắt đầu vươn lên

Cảnh bình minh phủ trên mặt hồ, "đánh thức" những đóa sen

Cảnh sen vươn

Các nghệ sĩ biểu diễn cảnh tỏa hương

Vòng đời của hoa sen khép lại rồi mở ra một đời hoa mới - một trong những cảnh được dàn dựng đẹp mắt