Lễ hội ô-tô ấn tượng tại Moskva

Lễ hội ô tô diễn ra tại Trung tâm triển lãm hàng đầu nước Nga VDNKh với hơn 300 mẫu xe quý hiếm, phản ánh một phần lịch sử ô tô thế giới.

Là năm thứ hai được tổ chức tại VDNKh, sự kiện năm nay có quy mô vượt bậc về số lượng các mẫu trưng bày, biến triển lãm thành một bảo tàng ngoài trời về lịch sử ô-tô.

Trong số những chiếc xe độc đáo, có thể kể đến Moskvich 408-Tourist mui trần, xe thiết kế hiện đại "Molniya", xe "Yuna" tự chế và xe đua nguyên mẫu LADA Revolution.

Ngoài những thương hiệu trong nước, Lễ hội cũng trưng bày những mẫu xe hiếm từ các thương hiệu quốc tế lớn được người Nga sưu tập.

Trải dài từ Cổng chính đến Quảng trường Nalchik, những chiếc xe hiếm có từ thế kỷ trước, những chiếc siêu xe hiện đại và những mẫu vài năm nữa mới xuất hiện trên đường phố được trưng bày nối tiếp nhau với chủ đề ”Giấc mơ”.

Ở khu vực chính trưng bày hơn năm mươi mẫu xe ý tưởng, mẫu xe thử nghiệm và những chiếc xe chỉ được sản xuất với số lượng rất ít.

Lễ hội thu hút rất đông người dân đến tham quan. Ngày cuối tuần, ngay từ sớm các ngả đường từ metro VDNKh đã đông kín người đổ về Trung tâm triển lãm. Được biết, năm ngoái, lễ hội đã trở thành sự kiện mùa hè lớn nhất tại VDNKh, thu hút 270.000 người tham dự.

Các gia đình Nga gồm nhiều thế hệ cùng nhau tham dự các sự kiện của Thủ đô đã thành nếp sống và văn hóa của người dân ở đây.

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