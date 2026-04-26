Huế thu hút hơn 310.000 lượt du khách dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Cụ thể, qua thống kê khách đăng ký lưu trú, tham quan các điểm du lịch và các số liệu có liên quan, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay (tính từ ngày 24 - 28/4) ước đạt khoảng 310.500 lượt, trong đó, khách quốc tế ước đạt 70.200 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 760 tỷ đồng.

Công suất bình quân phòng các khách sạn ước đạt khoảng 72%. Đặc biệt, công suất phòng ngày 10/3 âm lịch (tức ngày 26/4) là khoảng 93%. Do kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khá sát với dịp lễ 30/4 - 1/5, nên nhiều du khách chủ động sắp xếp công việc phù hợp, kéo dài thời gian du lịch, trải nghiệm.

Cùng với nhiều trải nghiệm ở các địa phương, từ 25 - 28/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa Đại Nội vào ban đêm để du khách tham quan miễn phí và trải nghiệm chuỗi các hoạt động nghệ thuật, sản phẩm văn hóa trong chương trình “Hoàng cung huyền ảo”. Đây cũng là một trong những điểm nhấn thu hút du khách.

Theo đánh giá của ngành du lịch, bên cạnh lượng khách theo các tour của các doanh nghiệp lữ hành, có khá đông du khách lựa chọn loại hình du lịch tự túc.