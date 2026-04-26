Huế thu hút hơn 310.000 lượt du khách dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

HNN.VN - Sáng 27/4, thông tin từ Sở Du lịch cho biết, ước tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay đạt khoảng 310.500 lượt. Đây là con số tăng mạnh so với dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 (Huế đón 109.000 lượt khách dịp này).

 Khách tham quan Đại Nội Huế và chụp ảnh kỷ niệm

Cụ thể, qua thống kê khách đăng ký lưu trú, tham quan các điểm du lịch và các số liệu có liên quan, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay (tính từ ngày 24 - 28/4) ước đạt khoảng 310.500 lượt, trong đó, khách quốc tế ước đạt 70.200 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 760 tỷ đồng.

Công suất bình quân phòng các khách sạn ước đạt khoảng 72%. Đặc biệt, công suất phòng ngày 10/3 âm lịch (tức ngày 26/4) là khoảng 93%. Do kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khá sát với dịp lễ 30/4 - 1/5, nên nhiều du khách chủ động sắp xếp công việc phù hợp, kéo dài thời gian du lịch, trải nghiệm.

Cùng với nhiều trải nghiệm ở các địa phương, từ 25 - 28/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa Đại Nội vào ban đêm để du khách tham quan miễn phí và trải nghiệm chuỗi các hoạt động nghệ thuật, sản phẩm văn hóa trong chương trình “Hoàng cung huyền ảo”. Đây cũng là một trong những điểm nhấn thu hút du khách.

Theo đánh giá của ngành du lịch, bên cạnh lượng khách theo các tour của các doanh nghiệp lữ hành, có khá đông du khách lựa chọn loại hình du lịch tự túc.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 26/4 (tức 10/3 năm Bính Ngọ), tại Khu Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ và dâng hương.

Thúc đẩy hợp tác, đưa khách du lịch Belarus đến Huế

Chiều 24/4, Hiệp hội Du lịch (HHDL) thành phố cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh do ngài Alexander Dmitrievich Sidoruk, Tổng Lãnh sự làm trưởng đoàn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

'Cháy' vé máy bay các chặng du lịch dịp Lễ 30/4-1/5

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-1/5 năm nay có xu hướng tăng nhẹ (khoảng 10%) so với cùng kỳ năm trước. Song, đến thời điểm hiện tại, các chặng bay đến địa phương có khu du lịch, nghỉ dưỡng đã lấp đầy khoảng 90% số ghế.

Để du lịch Huế “chạm vào nguyên bản”

Du khách hiện nay không còn thói quen “đi để biết” mà có nhu cầu trải nghiệm sâu hơn, kết nối thật hơn với vùng đất mà mình đặt chân tới và tìm kiếm nét độc đáo, riêng có của mỗi điểm đến. Trong bối cảnh đó, phát triển du lịch theo hướng “chạm vào nguyên bản” không chỉ là một xu hướng, mà còn là một yêu cầu tất yếu nếu muốn nâng cao sức cạnh tranh.

