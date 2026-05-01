Cơ sở lưu trú chạy hết công suất phục vụ du khách

Khách quốc tế lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Holiday Huế dịp lễ

Khách lưu trú tăng mạnh

8 giờ sáng, sau khi ăn sáng ở nhà hàng, nhiều du khách bắt đầu xuống sảnh ở khách sạn Parkview Huế để lên xe, đi trải nghiệm các điểm du lịch tại Huế dịp lễ 30/4 - 1/5. Nhiều khách mới vào khách sạn hỏi thông tin phòng lưu trú. Nhìn từng đoàn khách tại khách sạn, có thể thấy nhu cầu lưu trú của khách du lịch ở Huế tăng mạnh dịp lễ năm nay.

Ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn TP. Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Parkview Huế cho biết, so với dịp lễ 30/4 - 1/5 năm ngoái, lượng khách lưu trú năm nay tăng mạnh, hầu hết các khách sạn đều lấp đầy hơn 95% công suất, nhiều cơ sở lưu trú đạt tỷ lệ 100% trong các ngày lễ. Điểm đáng chú ý là khách tự tìm đến khách sạn hỏi phòng cũng rất nhiều, trong đó chủ yếu là lượng khách đi du lịch tự túc.

Nhân viên khách sạn Parkview Huế nhiệt tình phục vụ khách

Tạ khách sạn Alba Spa và Alba Hotel, công suất phòng lưu trú đặc biệt trong hai ngày 30/4 và 1/5 được lấp đầy. Bà Châu Thị Hoàng Mai, Giám đốc điều hành khách sạn Alba Spa và Alba Hotel cho biết, lượng khách năm nay đến Huế tăng mạnh. Hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 diễn ra sát nhau đã tạo nên chuỗi ngày nghỉ dài hiếm có, trở thành cú hích rõ rệt cho du lịch nội địa, tác động rõ rệt đến công suất phòng khách sạn.

Kịch bản về lượng khách tăng mạnh đã được dự báo trước, giúp các cơ sở lưu trú chuẩn bị từ sớm. Theo bà Đặng Thị Hoài Anh, Giám đốc điều hành Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế, bình quân chung trong dịp lễ, công suất phòng đạt trên 95%. Để đáp ứng yêu cầu phục vụ và đảm bảo chất lượng, ngoài việc tăng ca, khách sạn cũng bổ sung thêm lực lượng thời vụ, nhất là bộ phận buồng phòng, lễ tân và dịch vụ ẩm thực; tất cả đều được tập huấn, đào tạo từ trước để đảm bảo hoạt động.

Bên cạnh nhân sự, các cơ sở lưu trú cũng chủ động rà soát cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống điện, điều hòa, phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Vấn đề an toàn thực phẩm, chất lượng dịch vụ được đặt lên hàng đầu nhằm giữ chân du khách bằng trải nghiệm trọn vẹn.

Ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Du lịch cho biết, trong 5 ngày (từ 29/4 - 3/5) dịp lễ 30/4 - 1/5, Huế ước đón khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ năm trước. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú gần như được lấp đầy những ngày lễ.

Trước áp lực thiếu phòng cục bộ, ngành du lịch cùng các doanh nghiệp khách sạn, lữ hành đã thiết lập nhóm liên kết để điều phối phòng, hỗ trợ du khách. Nhờ đó, nhiều trường hợp đi tự túc vẫn tìm được nơi lưu trú phù hợp; các cơ sở lưu trú còn phòng nhanh chóng lấp đầy công suất.

Chị Thu Hiền, du khách Hà Nội cho biết: “Mình đi du lịch tự túc, qua nhiều tỉnh, thành nên không đặt phòng trước. Nhờ sự hỗ trợ của ngành du lịch và các lữ hành, mình tìm được nơi lưu trú ưng ý. Chất lượng dịch vụ và đội ngũ phục vụ cũng rất ổn”.

Tạo điểm chạm, tăng trải nghiệm cho khách

Không gian bày biện các món ăn Huế phục vụ khách lưu trú tại khách sạn

Không chỉ dừng ở việc đáp ứng chỗ ở, nhiều cơ sở lưu trú tại Huế còn chú trọng tạo điểm nhấn trải nghiệm trong dịp lễ. Không gian khách sạn được trang hoàng với sắc đỏ của cờ Tổ quốc, gợi không khí ngày thống nhất đất nước và tạo nên những góc check-in giàu cảm xúc.

Theo bà Đặng Thị Hoài Anh, tùy từng dịp lễ, khách sạn đều có ý tưởng trang trí riêng để du khách cảm nhận rõ không khí đặc biệt. Từ sảnh, phòng nghỉ đến nhà hàng đều được chăm chút, thậm chí các món ăn cũng được điểm xuyết hình ảnh cờ đỏ sao vàng, những chi tiết nhỏ nhưng đủ để tạo ấn tượng với du khách.

Một điểm thú vị khác là trong dịp lễ năm nay, nhiều khách sạn chú ý đến việc bổ sung các menu trong buffet sáng với nhiều món ăn Huế, góc ẩm thực vị quê như một cách vừa giới thiệu, mời khách thưởng thức ẩm thực đặc sắc xứ Huế, vừa quảng bá sự phong phú, đa dạng của ẩm thực Cố đô như một điểm nhấn du lịch. Ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn TP. Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Parkview Huế cho hay, thực đơn của nhà hàng khách sạn được thay đổi theo từng thời điểm. Dịp lễ 30/4 - 1/5 được xem là thời điểm bắt đầu mùa khách nội địa, những món ăn Huế rất được yêu thích. Bên cạnh đó, nhiều du khách cũng muốn trải nghiệm ẩm thực vùng đất họ đặt chân đến, nên việc bổ sung thêm ẩm thực Cố đô trong bữa ăn sáng của họ là cách tạo điểm chạm, làm giàu trải nghiệm cho khách. Không ít cơ sở còn tổ chức buffet tối, các hoạt động giao lưu, giải trí, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Trong dòng chảy sôi động của mùa du lịch hè, việc các cơ sở lưu trú tại Huế chạy hết công suất không chỉ phản ánh sức hút của điểm đến, mà còn cho thấy sự chủ động thích ứng của ngành du lịch. Từ việc nâng chất dịch vụ đến kết nối điều phối, Huế đang dần khẳng định khả năng đón khách quy mô lớn, đồng thời giữ được bản sắc riêng, vốn là yếu tố quan trọng để níu chân du khách quay trở lại.