Huế dự kiến đón khoảng 535.000 lượt khách dịp lễ 2/9

Dự kiến nguồn khách đến tham quan, trải nghiệm dịp lễ 2/9 sẽ đa dạng

Cụ thể, theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dự kiến lượng khách du lịch đến Huế tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2025. Dự báo này được kỳ vọng nhờ nhiều yếu tố thuận lợi như kỳ nghỉ lễ dài ngày (từ 29/8 - 2/9), nhu cầu du lịch của người dân tăng cao và đặc biệt là việc thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội và chương trình trải nghiệm hấp dẫn.

Theo dự kiến, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế trong dịp lễ này ước đạt khoảng 535.000 lượt, tăng khoảng 173% so với cùng dịp lễ năm 2025. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 668 tỷ đồng, tăng khoảng 116% so với cùng kỳ. Trong đó, khách du lịch có lưu trú ước đạt khoảng 125.000 lượt, tăng khoảng 36%; khách quốc tế ước đạt khoảng 28.000 lượt, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú dự kiến đạt khoảng 80%. Đặc biệt, trong các ngày cao điểm 29/8, 30/8 và 31/8, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú dự kiến đạt khoảng 95%, một số cơ sở có khả năng đạt công suất 100%.

Với lượng khách dự kiến tăng, ngành du lịch thành phố đã chủ động theo dõi tình hình thị trường, nắm bắt công suất phòng và khả năng cung ứng dịch vụ để kịp thời hỗ trợ, điều tiết khách, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ và bảo đảm quyền lợi của du khách.

Lãnh đạo ngành du lịch cho biết, để chủ động phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9, Sở Du lịch đã sớm triển khai các nội dung chỉ đạo, đề nghị các doanh nghiệp du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ khách.

Theo đó, các cơ sở lưu trú được yêu cầu chủ động xây dựng phương án đón và phục vụ khách; bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết, nhất là trong những ngày cao điểm. Thường xuyên kiểm tra, bảo đảm chất lượng phòng nghỉ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện an toàn khác; thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá, ép giá hoặc có hành vi gây ảnh hưởng đến quyền lợi của du khách và hình ảnh điểm đến Huế.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải thực hiện đầy đủ việc khai báo lưu trú theo quy định; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho du khách.

Đặc biệt, các doanh nghiệp được khuyến khích tăng cường cung cấp thông tin, hướng dẫn du khách về các điểm tham quan, sản phẩm du lịch, chương trình văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm đặc sắc của Huế; qua đó góp phần kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu và mang đến cho du khách những trải nghiệm thuận lợi, an toàn và chất lượng.