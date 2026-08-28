Xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của người Việt

Đà Nẵng dẫn đầu danh sách các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 này. (Ảnh: VẠN LƯU)

Mới đây, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Quốc khánh sắp tới. Theo đó, Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng trong nước, trong khi Bangkok đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế.

Năm nay, nếu kết hợp kỳ nghỉ lễ Quốc khánh với một ngày phép, người lao động sẽ có thể nghỉ liền 5 ngày từ 29/8 đến 2/9, mở ra cơ hội lý tưởng cho những chuyến du lịch trong nước hay xuất ngoại dài ngày.

Theo dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú trên Agoda từ ngày 1/5 đến 31/7/2026 cho thời gian lưu trú từ ngày 28/8 đến 2/9/2026, top 10 điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất trong nước và quốc tế gồm:

Đồ họa có sử dụng AI.

Du lịch biển dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trong nước

Dịp lễ Quốc khánh năm nay rơi vào thời điểm cuối hè, do đó kỳ nghỉ dài 5 ngày có thể là cơ hội cuối cùng để du khách Việt Nam tận hưởng mùa hè với những chuyến du lịch biển hoặc tìm đến nơi có khí hậu mát mẻ trước khi mùa thu gõ cửa.

Theo dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên Agoda, Đà Nẵng và Nha Trang giữ hai vị trí top đầu, trong khi Vũng Tàu, Phan Thiết, đảo Phú Quốc và vịnh Hạ Long lần lượt xếp ở các vị trí thứ 4, thứ 6, thứ 9 và thứ 10. Có thể thấy, bãi biển, vịnh và đảo chiếm tới 6/10 vị trí trong danh sách các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước, phản ánh sức hút của du lịch biển đối với du khách Việt trong 5 ngày nghỉ lễ sắp tới.

Đà Lạt giữ vị trí thứ 3 và là điểm đến cao nguyên có thứ hạng cao nhất trong danh sách. Sở hữu khí hậu ôn hòa, mát mẻ, cảnh quan thơ mộng cùng bầu không khí yên bình, thành phố này mang đến một lựa chọn khác biệt cho những du khách muốn tận hưởng tiết trời mát mẻ vào kỳ nghỉ cuối hè.

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt giữ vị trí thứ 5 và thứ 7, cho thấy đô thị lớn vẫn là lựa chọn được nhiều du khách cân nhắc trong kỳ nghỉ sắp tới. Cả hai thành phố đều mang đến cho khách du lịch nhiều trải nghiệm đa dạng, từ ẩm thực, mua sắm, giải trí đến văn hóa, phù hợp những người muốn tận hưởng kỳ nghỉ gần nhà.

Người Việt chọn các đô thị lớn nếu đi du lịch nước ngoài

Đối với điểm đến quốc tế, các thành phố lớn chiếm ưu thế trong xu hướng tìm kiếm của du khách Việt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, với 9 trong 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất đều thuộc nhóm này. Danh sách này trải rộng từ Đông Nam Á đến Đông Bắc Á, trong đó Bali là hòn đảo duy nhất góp mặt trong top 10.

Bangkok (Thái Lan), Singapore và Kuala Lumpur (Malaysia) là các thành phố thủ đô, đại diện cho khu vực Đông Nam Á, với nhiều trải nghiệm đa dạng về ẩm thực, mua sắm, giải trí và văn hóa. Ở khu vực phía bắc, Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Bắc (Trung Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc) và Hồng Kông (Trung Quốc) cũng góp mặt trong danh sách, mở ra thêm nhiều lựa chọn cho du khách Việt với những chuyến du lịch đô thị ngắn ngày, kết hợp giữa yếu tố hiện đại, ẩm thực địa phương và dấu ấn văn hóa đặc trưng của từng vùng.

Bali (Indonesia) là hòn đảo duy nhất góp mặt trong top 10 điểm đến quốc tế, tạo dấu ấn khác biệt trong bảng xếp hạng vốn chủ yếu gồm các thành phố lớn. Bên cạnh bãi biển nổi tiếng thế giới, Bali còn thu hút du khách với cảnh quan thiên nhiên đẹp ấn tượng, trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, văn hóa bản địa giàu bản sắc và nền ẩm thực địa phương phong phú, phù hợp cho một kỳ nghỉ dài ngày kết hợp giữa thư giãn và khám phá.

Nổi tiếng với nhịp sống sôi động và bản sắc đa văn hóa vô cùng đặc trưng, Osaka, một thành phố nổi tiếng của Nhật Bản, góp mặt trong top 10 với vai trò là cửa ngõ thuận tiện dẫn vào khu vực Kansai rộng lớn. Từ đây, du khách có thể dễ dàng kết hợp kỳ nghỉ tại thành phố, đồng thời ghé thăm các điểm đến lân cận giàu giá trị văn hóa như Kyoto hay Nara.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam chia sẻ: “Dữ liệu tìm kiếm của Agoda cho thấy du khách Việt đang cân nhắc nhiều lựa chọn đa dạng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, từ các điểm đến biển, cao nguyên và đô thị trong nước đến những địa danh được yêu thích trên khắp châu Á. Với năm ngày nghỉ liên tiếp, du khách có thể linh hoạt lên kế hoạch cho chuyến du lịch phù hợp lịch trình, ngân sách và sở thích của mình".

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