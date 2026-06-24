Xây dựng kịch bản đón khách dịp lễ, mùa cao điểm

Khách nước ngoài đến Huế du lịch

Chủ động trước áp lực tăng trưởng

Du lịch Huế đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh. Ngày 1/5, chỉ riêng hệ thống di tích trên địa bàn ghi nhận hơn 30.760 lượt khách, doanh thu bán vé đạt hơn 4,2 tỷ đồng - mức doanh thu trong một ngày cao nhất từ trước đến nay.

Lượng khách tăng cao tạo cú hích cho nhiều lĩnh vực dịch vụ như lưu trú, vận tải, ăn uống, thương mại... Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực cũng còn bộc lộ không ít áp lực đối với công tác tổ chức, điều hành và phục vụ du lịch.

Có mặt tại các điểm tham quan trọng yếu như Đại Nội, các lăng tẩm, khu vực trung tâm thành phố và các tuyến phố du lịch trong một số thời điểm đông khách, dễ dàng nhận thấy tình trạng gây ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm. Công tác phân luồng và điều tiết khách chưa thực sự hiệu quả, trong khi xu hướng của du khách hiện vẫn tập trung vào các điểm đến nổi tiếng vào khung giờ tham quan truyền thống.

Ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch cho biết, hệ thống bãi đỗ xe tại các điểm di tích chưa đáp ứng đủ, dẫn đến tình trạng xe quay đầu, dừng đỗ sai quy định gây mất mỹ quan và an toàn. Một số khu vực xảy ra tình trạng thiếu bãi đỗ xe, quá tải phương tiện, thiếu điểm dừng chân và nhà vệ sinh công cộng.

Theo ngành du lịch, một trong những vấn đề nổi lên thời gian qua là sự mất cân đối trong phân bổ hoạt động du lịch theo thời gian. Phần lớn lượng khách tập trung vào ban ngày, đặc biệt trong các khung giờ từ 8 - 11 giờ và từ 14 - 17 giờ, trong khi các hoạt động trải nghiệm về đêm vẫn chưa đủ sức hút để giãn dòng khách.

Ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành, Chủ tịch Chi hội Du lịch cộng đồng thành phố cho rằng, cần có những kịch bản điều phối phù hợp để thu hút khách đến Huế. Việc chủ động phương án đón khách cũng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tránh những thiếu sót dẫn đến phản ứng từ du khách.

Chuyển từ “đón khách” sang “điều phối khách”

Theo ông Võ Hoàng Liên Minh, hiện nay, Huế đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi phương thức quản lý du lịch từ trạng thái “đáp ứng nhu cầu” sang “điều phối chủ động”. Nếu trước đây mục tiêu lớn nhất là thu hút khách thì hiện nay cần chuyển sang quản trị dòng khách, nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu trải nghiệm.

Theo ngành du lịch Huế, để duy trì sức hút của Huế với thương hiệu điểm đến xanh, kịch bản đón khách cần tập trung vào ba trụ cột gồm: Điều phối thông minh, sản phẩm đa dạng và dịch vụ bền vững. Trong đó, việc điều phối và giải tỏa áp lực vào các giai đoạn cao điểm được xem là nhiệm vụ quan trọng. Cần nghiên cứu phân luồng giao thông hợp lý, tổ chức luồng xe một chiều đối với phương tiện lớn khi tiếp cận khu di sản vào các dịp lễ. Mở rộng, số hóa bãi đỗ xe và tăng cường các tuyến xe điện trung chuyển từ các bãi xe ngoại vi vào khu vực di tích, nhằm giảm áp lực phương tiện vào vùng lõi.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hệ thống đặt vé trực tuyến, cập nhật tình trạng dòng khách theo thời gian qua ứng dụng visit Hue, hay triển khai cổng soát vé thông minh cũng được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện trải nghiệm du khách.

Ngoài ra, mở rộng không gian du lịch cũng là yêu cầu cấp thiết. Theo các doanh nghiệp lữ hành, Huế cần đẩy mạnh xây dựng các tour, tuyến và sản phẩm mới tại các địa phương, nhằm phân bổ lại dòng khách. Trong đó, khu vực phía tây có thể phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với Vườn Quốc gia Bạch Mã, suối khoáng nóng; khu vực phía đông phát triển du lịch biển và đầm phá. Khai thác tốt du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch cộng đồng, trải nghiệm làng nghề ở các địa phương. Duy trì các hoạt động về đêm, tổ chức sự kiện quanh năm gắn với bốn mùa lễ hội cũng sẽ góp phần kéo giãn mật độ khách, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu.

Khi du lịch Huế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, bài toán đặt ra không chỉ là đón được nhiều khách hơn mà còn phải bảo đảm chất lượng trải nghiệm, gìn giữ giá trị di sản và duy trì hình ảnh điểm đến xanh, an toàn, văn minh. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng các kịch bản điều phối khách một cách hợp lý cả về mặt thời gian và không gian du lịch.