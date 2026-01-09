Huế được vinh danh là “Điểm đến trong nước của năm 2025”

Du khách tham quan Đại Nội Huế

HOTLIST là danh sách được chọn lọc dưới góc nhìn chuyên môn, phản ánh những giá trị của thị trường tại từng thời điểm. Quy trình đánh giá kỹ lưỡng, kết hợp giữa góc nhìn chuyên môn của hội đồng cố vấn uy tín trong và ngoài nước, dựa trên các tiêu chí về chất lượng, tính đổi mới, tác động xã hội và khả năng phát triển bền vững.

Năm 2024, HOTLIST 2024 đã ghi dấu ấn tích cực trong cộng đồng du lịch - dịch vụ - khách sạn khi giới thiệu hơn 40 thương hiệu và 12 gương mặt truyền cảm hứng, trải dài trên 28 hạng mục thuộc các lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng, điểm đến, công nghệ và sáng kiến trải nghiệm.

Năm nay, HOTLIST 2025 mở rộng sang các lĩnh vực mới của ngành du lịch bao gồm 7 hạng mục: Hospitality (lưu trú và dịch vụ khách sạn); Aviation (hàng không); Travel Design & Experiences (thiết kế và trải nghiệm du lịch); Destination (điểm đến); Technology & Innovations (công nghệ và đổi mới sáng tạo); Sustainability (phát triển bền vững) và Community Projects & Voices (dự án cộng đồng và cá nhân truyền cảm hứng). Mỗi hạng mục đều mang mục tiêu tìm ra các cá nhân và thương hiệu xuất sắc, đóng vai trò định hướng cho sự phát triển của ngành du lịch - khách sạn Việt Nam trong tương lai.

Theo ban tổ chức, đối với hạng mục "Điểm đến trong nước của năm 2025", có 3 điểm đến được vinh danh gồm: Thành phố Huế, tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những điểm đến có những ấn tượng nổi bật trong năm 2025.

Hoạt động vinh danh sẽ diễn ra trong đêm Gala Honor Ceremony - HOTLIST 2025 (tối 19/1/2025) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Travellive Media Group khởi nguồn là một tạp chí chuyên ngành về du lịch tại Việt Nam, ra đời từ năm 2003, xuất bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Đối với HOTLIST, hội đồng đánh giá là các chuyên gia của Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch.