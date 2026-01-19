Huế được vinh danh là điểm đến trăng mật lãng mạn hàng đầu thế giới năm 2026

TP. Huế được vinh danh là điểm đến trăng mật lãng mạn hàng đầu thế giới



Travelers’ Choice Best of the Best Destinations là giải thưởng uy tín nhằm vinh danh các điểm đến nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao nhất của cộng đồng trong thời gian 12 tháng.

Chưa đến 1% trong số 8 triệu điểm đến, đơn vị trên nền tảng trực tuyến được trao giải thưởng này, cho thấy mức độ xuất sắc trong lĩnh vực du lịch. Hạng mục điểm đến trăng mật tôn vinh những nơi mang đến không gian lãng mạn, riêng tư và giàu trải nghiệm cảm xúc dành cho các cặp đôi.

Mảnh đất miền Hương Ngự thơ mộng, mang trong mình vẻ đẹp cổ kính, sâu lắng và đầy chất thơ. Đó là những yếu tố tạo nên một tuần trăng mật lý tưởng, nhẹ nhàng, tinh tế. Từ không gian riêng tư trên thuyền đến bữa tối thân mật trong lòng di sản, Huế tạo ra không gian lãng mạn hoàn hảo.

Bên cạnh những trải nghiệm du lịch thú vị, Huế còn là nơi lý tưởng cho những cặp đôi tìm kiếm sự lãng mạn, nơi mỗi góc phố di sản trở thành mảnh ghép tình yêu trong hành trình hạnh phúc.