Huế được vinh danh là điểm đến trăng mật lãng mạn hàng đầu thế giới năm 2026

HNN.VN - Trong bảng xếp hạng 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới tại Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor, TP. Huế mới đây đã vinh dự được xếp ở vị trí thứ 6.
TP. Huế được vinh danh là điểm đến trăng mật lãng mạn hàng đầu thế giới

Travelers’ Choice Best of the Best Destinations là giải thưởng uy tín nhằm vinh danh các điểm đến nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao nhất của cộng đồng trong thời gian 12 tháng.

Chưa đến 1% trong số 8 triệu điểm đến, đơn vị trên nền tảng trực tuyến được trao giải thưởng này, cho thấy mức độ xuất sắc trong lĩnh vực du lịch. Hạng mục điểm đến trăng mật tôn vinh những nơi mang đến không gian lãng mạn, riêng tư và giàu trải nghiệm cảm xúc dành cho các cặp đôi.

Mảnh đất miền Hương Ngự thơ mộng, mang trong mình vẻ đẹp cổ kính, sâu lắng và đầy chất thơ. Đó là những yếu tố tạo nên một tuần trăng mật lý tưởng, nhẹ nhàng, tinh tế. Từ không gian riêng tư trên thuyền đến bữa tối thân mật trong lòng di sản, Huế tạo ra không gian lãng mạn hoàn hảo.

Bên cạnh những trải nghiệm du lịch thú vị, Huế còn là nơi lý tưởng cho những cặp đôi tìm kiếm sự lãng mạn, nơi mỗi góc phố di sản trở thành mảnh ghép tình yêu trong hành trình hạnh phúc.

MINH TÂM
