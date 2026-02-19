Lượng khách đến Huế và công suất lưu trú ngày mùng 3 Tết tăng mạnh

Khách đến Huế du xuân

Cụ thể, trong ngày mùng 3 Tết, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế ước đạt hơn 116.350 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 52.360 lượt, khách nội địa ước đạt hơn 63.990 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 241, 5 tỷ đồng.

Số lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt gần 22.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 8.800 lượt, khách nội địa ước đạt gần 13.200 lượt. Đặc biệt, ngày mùng 3 Tết là ngày có công suất sử dụng phòng cao nhất trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán, ước đạt 99%.

Như vậy, trong 6 ngày, từ ngày 14 đến ngày 19/2/2026 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày mùng 3 tết Nguyên đán năm Bính Ngọ), tổng lượng khách đến thành phố Huế ước đạt hơn 348.350 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 164.350 lượt, khách nội địa ước đạt gần 184.000 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 736,5 tỷ đồng. Khách lưu trú ước đạt hơn 71.750 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 33.420 lượt khách, khách nội địa ước đạt hơn 38.330 lượt khách. Công suất phòng bình quân 6 ngày Tết ước đạt 76%.

Dự ước lượng khách đến Huế trong 9 ngày, từ ngày 14/2 - 22/2/2026 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày mùng 6 tết Nguyên đán năm Bính Ngọ) ước đạt khoảng 500.000 lượt, tăng 231% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế ước đạt 238.200 lượt khách, tăng 207% so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt 261.800 lượt khách, tăng 256% so với cùng kỳ). Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 322% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đón khoảng 110.000 lượt, tăng 53% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân chung ước đạt 72%.