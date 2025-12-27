  • Huế ngày nay Online
Đón du khách “xông đất” Huế từ đường hàng không và hàng hải

HNN.VN - Sáng 1/1, Sở Du lịch tổ chức chương trình chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến thành phố Huế bằng đường hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Phú Bài và chương trình chào mừng chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến thành phố Huế bằng đường hàng hải tại Cảng Chân Mây.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng quà những vị khách đầu tiên “xông đất” Huế trong năm mới bằng đường hàng không 

Đây là các sự kiện do Sở Du lịch thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến những vị khách đầu tiên “xông đất” thành phố Huế trong năm mới. Thông qua hoạt động này, ngành Du lịch quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch Cố đô Huế đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tham dự chương trình chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến thành phố Huế bằng đường hàng không có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình.

Đúng 7h00 ngày 1/1/2026, hơn 180 hành khách trên chuyến bay VN1541 từ Hà Nội đến Huế đặt chân xuống Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài. Nhóm hành khách đầu tiên cùng cơ trưởng và tiếp viên trưởng của chuyến bay được lãnh đạo UBND thành phố, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Cảng HKQT Phú Bài, Cảng vụ Miền Trung tại Cảng HKQT Phú Bài và Văn phòng Vietnam Airlines tại TP Huế phối hợp đón tiếp, trao hoa và tặng quà lưu niệm chúc mừng năm mới.

Đặc biệt, 2 hành khách may mắn nhất được tặng 2 vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietnam Airlines và quà lưu niệm của Sở Du lịch. Các hành khách khác đi cùng chuyến bay cũng được tặng quà lưu niệm, thưởng thức chương trình biểu diễn múa lân chào mừng và nhận những lời chúc năm mới từ lãnh đạo thành phố và ngành du lịch thành phố Huế. Đây là những khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện sự hiếu khách và nét đẹp văn hóa của Huế.

Trong khi đó, chương trình “Chào mừng chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến thành phố Huế bằng đường hàng hải năm 2026” cũng được tổ chức chu đáo, ấn tượng. Tham dự chương trình có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tặng hoa cho gia đình du khách vừa xuống Cảng Chân Mây 

Tàu du lịch có tên ADORA MEDITERRANEA, quốc tịch BAHAMAS, hãng tàu Adora cruises với sức chứa lên đến 2.680 hành khách và 920 thuyền viên. Tàu cập cảng vào lúc 12h00 và rời cảng vào lúc 22h00 cùng ngày. Chuyến tàu này đã khai thác được gần 1.000 khách, chủ yếu là khách đến từ Trung Quốc, Hongkong (Trung Quốc)… được Công ty TNHH MTV Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam là đơn vị khai thác bán tour tham quan, sử dụng dịch vụ du lịch tại Huế và Đà Nẵng trong ngày.

Những du khách trên chuyến tàu du lịch ADORA MEDITERRANEA xuống sân khấu tại khu vực Cảng Chân Mây được lãnh đạo UBND thành phố Huế, Sở Du lịch, Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây và các đơn vị phối hợp tặng hoa, quà, chụp hình lưu niệm và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.

Theo ngành Du lịch thành phố, năm 2025, lượng khách đến Huế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 1,9 triệu lượt, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đạt 4,4 triệu lượt, tăng 78% so cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú ước đạt 2,41 triệu lượt, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, với kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch và khai thác hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch đô thị, thành phố Huế phấn đấu đón khoảng 7 - 7,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, góp phần khẳng định du lịch - dịch vụ là ngành kinh tế chủ lực, đồng thời nâng cao trải nghiệm và mở rộng thị trường theo hướng bền vững, an toàn và thân thiện, qua đó tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của điểm đến Huế.

* Cùng Báo Huế ngày nay Online nhìn lại những khoảnh khắc những vị khách "xông đất" Huế trong ngày đầu năm:

Nghi thức đón chuyến bay ngày đầu năm 2026
 Những vị khách đầu tiên xuống sân bay quốc tế Phú Bài
 2 hành khách may mắn nhất được tặng 2 vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietnam Airlines và quà lưu niệm của Sở Du lịch
 Khách thích thú và chụp ảnh check-in tại khu vực chào đón
Đoàn lân pha trò "chào đón" du khách nhí 
Đơn vị lữ hành đón và đưa khách lên tham quan các điểm du lịch của thành phố 
Tàu  du lịch ADORA MEDITERRANEA trên đường vào cập Cảng Chân Mây
 UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tặng hoa chào đón du khách
Lãnh đạo thành phố và các đơn vị chụp ảnh kỷ niệm cùng khách tàu biển 
Du khách xuống tàu để đến trải nghiệm các điểm du lịch 
HỮU PHÚC
