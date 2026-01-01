  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 04/01/2026 10:43

Huế đón khoảng 85.000 lượt khách dịp tết Dương lịch 2026

HNN.VN - Thống kê ban đầu của Sở Du lịch cho biết, kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, thành phố ước đón khoảng 85.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ. Lượng khách lưu trú đạt khoảng 45.000 lượt, tăng hơn 15% so với cùng kỳ.

Đón du khách “xông đất” Huế từ đường hàng không và hàng hảiXúc tiến, quảng bá du lịch nông thôn35 doanh nghiệp lữ hành khảo sát sản phẩm du lịch nông thôn Huế

 Khách quốc tế đến tham quan ở lăng Vua Gia Long trong ngày 2/1/2026

Cụ thể, trong tổng số khoảng 85.000 lượt khách đến Huế từ ngày 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026, có khoảng 50.000 lượt khách quốc tế và 35.000 lượt khách nội địa.

Khách lưu trú ước đạt 45.000 lượt, trong đó có khoảng 28.500 lượt khách quốc tế và 16.500 lượt khách nội địa. Công suất buồng phòng đạt khoảng 60%. Doanh thu từ du lịch khoảng 150 tỷ đồng.

Nhờ thời tiết thuận lợi, các hoạt động văn hóa, du lịch sôi nổi đã thu hút đông đảo du khách đến Huế tham quan, trải nghiệm các hoạt động du lịch. Nhìn chung, công tác đón tiếp, phục vụ du khách tại các điểm du lịch đáp ứng được sự hài lòng của khách du lịch.

Trong ngày đầu năm mới 2026, ngành du lịch thành phố phối hợp với các đơn vị đã tổ chức các chương trình chào mừng chuyến bay, chuyến tàu du lịch cùng những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không và đường hàng hải tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng Chân Mây.

Năm 2026, với kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch và khai thác hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch đô thị, thành phố phấn đấu đón khoảng 7 - 7,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
 Từ khóa:
khách du lịchkhách đến Huếdu lịch Huếtết dương lịchtết 2026
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón du khách “xông đất” Huế từ đường hàng không và hàng hải

Sáng 1/1, Sở Du lịch tổ chức chương trình chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến thành phố Huế bằng đường hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Phú Bài và chương trình chào mừng chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến thành phố Huế bằng đường hàng hải tại Cảng Chân Mây.

Đón du khách “xông đất” Huế từ đường hàng không và hàng hải
Xúc tiến, quảng bá du lịch nông thôn

Sáng 27/12, Sở Du lịch tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch nông thôn trên địa bàn TP. Huế. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp và 40 xã, phường.

Xúc tiến, quảng bá du lịch nông thôn
Lừa đảo “nhận thưởng 2 triệu đồng” dịp Giáng sinh, tết Dương lịch

Những ngày cận kề Giáng sinh và tết Dương lịch, trên mạng xã hội, đặc biệt là facebook, liên tục xuất hiện các tin nhắn, đường link mạo danh những thương hiệu quen thuộc như Bách Hóa Xanh, Jollibee… thông báo thông qua các câu hỏi bạn có cơ hội “trúng thưởng 2 triệu đồng” hoặc “quà tri ân khách hàng cuối năm”. Nhiều người dùng mạng xã hội đã sập bẫy lừa đảo.

Lừa đảo “nhận thưởng 2 triệu đồng” dịp Giáng sinh, tết Dương lịch
Khép lại một Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đầy ấn tượng

Sau một năm sôi động với hàng loạt chương trình, hoạt động quy mô và giàu bản sắc, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc kết hợp chương trình nghệ thuật đặc sắc vào tối 20/12, để lại nhiều dư âm trong lòng người dân và du khách.

Khép lại một Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đầy ấn tượng
Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển

Sáng 20/12, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” và sơ kết giai đoạn I “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030”. Đến dự và chủ trì hội nghị có Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh.

Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top