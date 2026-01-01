Huế đón khoảng 85.000 lượt khách dịp tết Dương lịch 2026

Khách quốc tế đến tham quan ở lăng Vua Gia Long trong ngày 2/1/2026

Cụ thể, trong tổng số khoảng 85.000 lượt khách đến Huế từ ngày 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026, có khoảng 50.000 lượt khách quốc tế và 35.000 lượt khách nội địa.

Khách lưu trú ước đạt 45.000 lượt, trong đó có khoảng 28.500 lượt khách quốc tế và 16.500 lượt khách nội địa. Công suất buồng phòng đạt khoảng 60%. Doanh thu từ du lịch khoảng 150 tỷ đồng.

Nhờ thời tiết thuận lợi, các hoạt động văn hóa, du lịch sôi nổi đã thu hút đông đảo du khách đến Huế tham quan, trải nghiệm các hoạt động du lịch. Nhìn chung, công tác đón tiếp, phục vụ du khách tại các điểm du lịch đáp ứng được sự hài lòng của khách du lịch.

Trong ngày đầu năm mới 2026, ngành du lịch thành phố phối hợp với các đơn vị đã tổ chức các chương trình chào mừng chuyến bay, chuyến tàu du lịch cùng những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không và đường hàng hải tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng Chân Mây.

Năm 2026, với kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch và khai thác hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch đô thị, thành phố phấn đấu đón khoảng 7 - 7,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.