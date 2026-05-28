Hơn 100 món ăn quy tụ tại Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026

Cắt băng khai mạc lễ hội

Tham dự lễ khai mạc có các UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; ông Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố; chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân, du khách.

Diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, lễ hội quy tụ 56 gian hàng ẩm thực độc đáo. Đến với lễ hội, thực khách được thưởng thức hơn 100 món chay tinh tế, thanh đạm đến từ các khách sạn, nhà hàng cùng sự góp mặt đặc biệt của các ngôi chùa danh tiếng.

Toàn bộ kinh phí khoảng 440 triệu đồng từ tài trợ và sự đóng góp của thực khách tại chương trình được trao hỗ trợ sinh kế cho thanh niên các xã, phường

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN thành phố, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, trong dòng chảy hội nhập, ẩm thực chay trở thành biểu tượng tinh tế của chiều sâu văn hóa Huế, hàm chứa triết lý sống hướng thiện. Qua sự cầu kỳ trong chế biến và cân bằng dinh dưỡng, lễ hội hứa hẹn mang đến cho dự kiến hơn 5.000 lượt khách những trải nghiệm phong phú, cảm nhận sự an yên trong tâm hồn và thông điệp về một lối sống xanh, bền vững.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Ẩm thực chay Huế từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn, hướng con người đến lối sống xanh, thanh lành và bền vững. Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, đánh giá cao các hoạt động văn hóa gắn với giá trị cộng đồng, xây dựng hình ảnh Huế không chỉ là thành phố di sản, thành phố Festival đặc trưng mà còn là đô thị xanh, thân thiện, nhân văn và đáng sống. Tôi tin tưởng lễ hội sẽ tiếp tục quảng bá mạnh mẽ thương hiệu Huế - kinh đô ẩm thực đến với bạn bè trong nước và quốc tế”.

Lãnh đạo thành phố tham quan các gian ẩm thực chay

Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026 còn mang đậm tính nhân văn sâu sắc khi hướng về cộng đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí khoảng 440 triệu đồng từ tài trợ và sự đóng góp của thực khách tại chương trình sẽ được Ban Tổ chức dành trọn vẹn để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Nguồn quỹ này sẽ được chuyển hóa thành các chương trình hỗ trợ sinh kế cho các hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và nâng đỡ các đối tượng yếu thế, lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật đồng hành cùng dòng chảy nghĩa tình của con người xứ Huế.

Lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 28/5 đến hết ngày 29/5/2026 (tức ngày 12 và 13/4 Âm lịch).