Các chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp nấu ăn cho người hoàn cảnh khó khăn tại Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Đại diện dự án giới thiệu về chương trình Mạng lưới đầu bếp hành động.

Đây là sáng kiến nhằm quy tụ các đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực, chuyên gia dinh dưỡng cùng chung tay vì cộng đồng.

Mạng lưới đầu bếp hành động hướng đến hai mục tiêu lớn: nấu ăn miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn; chống lãng phí thực phẩm, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của giới ẩm thực Việt Nam.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, Sáng lập Mạng lưới Chef Action chia sẻ: “Những đầu bếp không chỉ tạo nên món ăn ngon, mà còn tham gia để tạo nên những hành động đẹp. Họ sẽ biến bếp ăn thành nơi khởi nguồn của tình thương, nơi mỗi bữa ăn là một câu chuyện sẻ chia, giúp người yếu thế được no đủ và nâng cao ý thức trong sử dụng thực phẩm một cách trách nhiệm".

Đồng hành cùng sáng kiến, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Hiệp hội ẩm thực, Chủ tịch Hội đầu bếp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Hàng nghìn đầu bếp trên khắp cả nước đang sẵn sàng tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là trong các dịp lễ hội và sự kiện nhân đạo. Mạng lưới Chef Action sẽ là cầu nối để những trái tim yêu nghề cùng chung tay, biến ẩm thực trở thành ngôn ngữ của sẻ chia”.

Đặc biệt, mạng lưới sẽ tổ chức nấu và phục vụ miễn phí hàng nghìn suất ăn cho trẻ em, người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề “Ẩm thực xanh-Sống thiện lành”.

Lễ hội ẩm thực chay 2025 là hoạt động thường niên nhằm lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích sử dụng thực phẩm lành mạnh và nhân ái. Việc ra mắt Mạng lưới đầu bếp hành động ngay trong khuôn khổ lễ hội không chỉ góp phần nâng tầm giá trị văn hóa ẩm thực Việt, mà còn khẳng định vai trò của ẩm thực trong phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng.

Lễ hội năm nay diễn ra tại Công viên Bình Phú (phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31/10 đến 4/11), dự kiến thu hút hơn 200 gian hàng doanh nghiệp và 150.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.