Vietcombank tài trợ 1 tỉ đồng cho Festival Huế 2026

Trao biển tài trợ tượng trưng cho Festival 2026 tại lễ ký kết

Tham dự lễ ký kết có ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2026 cùng đại diện lãnh đạo Vietcombank.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Trần Hữu Thùy Giang cho biết sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ qua nhiều kỳ Festival đã góp phần quan trọng vào thành công chung của lễ hội, không chỉ ở nguồn lực tài chính mà còn trong việc lan tỏa hình ảnh Festival Huế đến đông đảo công chúng.

Theo ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác đồng hành tin cậy của Festival Huế khi tham gia tài trợ với danh vị “Nhà tài trợ Đồng”, trị giá 1 tỉ đồng. Sự đồng hành của Vietcombank không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và quảng bá hình ảnh Huế đến với du khách trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ hợp tác, thương hiệu và hình ảnh của Vietcombank sẽ xuất hiện tại các chương trình, ấn phẩm và hoạt động truyền thông của Festival Huế 2026. Các hoạt động quảng bá sẽ được triển khai trên nhiều nền tảng truyền thông cũng như tại các không gian sự kiện, góp phần lan tỏa hình ảnh Cố đô Huế và thu hút du khách quốc tế.