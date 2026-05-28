Vietcombank tài trợ 1 tỉ đồng cho Festival Huế 2026

HNN.VN - Chiều 28/5, Ban tổ chức Festival Huế 2026 và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ký kết hợp đồng tài trợ với danh vị “Nhà tài trợ Đồng” cho Festival Huế 2026.

 Trao biển tài trợ tượng trưng cho Festival 2026 tại lễ ký kết

Tham dự lễ ký kết có ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2026 cùng đại diện lãnh đạo Vietcombank.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Trần Hữu Thùy Giang cho biết sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ qua nhiều kỳ Festival đã góp phần quan trọng vào thành công chung của lễ hội, không chỉ ở nguồn lực tài chính mà còn trong việc lan tỏa hình ảnh Festival Huế đến đông đảo công chúng.

Theo ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác đồng hành tin cậy của Festival Huế khi tham gia tài trợ với danh vị “Nhà tài trợ Đồng”, trị giá 1 tỉ đồng. Sự đồng hành của Vietcombank không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và quảng bá hình ảnh Huế đến với du khách trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ hợp tác, thương hiệu và hình ảnh của Vietcombank sẽ xuất hiện tại các chương trình, ấn phẩm và hoạt động truyền thông của Festival Huế 2026. Các hoạt động quảng bá sẽ được triển khai trên nhiều nền tảng truyền thông cũng như tại các không gian sự kiện, góp phần lan tỏa hình ảnh Cố đô Huế và thu hút du khách quốc tế.

Tin, ảnh: Liên Minh
Hơn 100 món ăn quy tụ tại Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026

Trong chuỗi sự kiện kính mừng Đại Lễ Phật đản PL.2570 và Festival Huế 2026, chiều 28/5 (nhằm ngày 12/4 Âm lịch), Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026 chính thức khai mạc tại không gian bên bờ sông Hương. Sự kiện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Festival Huế 2026 chủ trì tổ chức.

BIDV “Nhà tài trợ Đồng” tại Festival Huế 2026

Chiều 15/5, Ban Tổ chức Festival Huế và Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết hợp đồng tài trợ Festival Huế 2026.Tham dự lễ ký kết có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang.

Xuân Cố đô

Đã bước sang năm thứ 5, Huế có Festival 4 mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông). Thay vì chỉ tập trung vào một vài ngày chính hội như trước, Festival Huế 4 mùa được áp dụng theo đề án mới, tổ chức liên tục các hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch trải dài suốt năm nhằm tôn vinh di sản, thúc đẩy du lịch và tạo trải nghiệm mới cho du khách.

Vietnam Airlines, Pacific Airlines tiếp tục đồng hành cùng Festival Huế 2026

Chiều 17/3, UBND Thành phố Huế tổ chức lễ ký kết hợp đồng tài trợ Festival Huế 2026 với Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines và Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện các đơn vị liên quan.

