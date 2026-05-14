Thưởng thức 100 món chay tại Festival Huế

Đây là sự kiện văn hóa - cộng đồng, điểm nhấn trong khuôn khổ chương trình mừng Đại Lễ Phật đản PL.2570 và Festival Huế 2026, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế phối hợp cùng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 thực hiện.

Sự kiện sẽ chính thức khai mạc vào lúc 16h ngày 28/5.

Lễ hội năm nay quy tụ 56 gian hàng với hơn 100 món chay phong phú, được chế biến công phu, cầu kỳ bởi các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng trong và ngoài thành phố. Dự kiến, ngày hội sẽ đón tiếp và phục vụ hơn 5.000 lượt thực khách.

Được biết, toàn bộ nguồn kinh phí tài trợ và doanh thu đóng góp từ chương trình sẽ được Ban Tổ chức dành trọn để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho các hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.