“Đi mô? Nghe chi?” bên sông Hương

Đêm nhạc tổ chức tại những điểm thu hút giới trẻ như giữa phố Tây, bờ sông Hương

Không gian nhỏ, câu chuyện lớn

Chiều muộn bên sông Hương, khi ánh nắng cuối ngày phủ vàng mặt nước, những giai điệu đầu tiên cũng bắt đầu vang lên từ sân khấu ngoài trời. Không ít du khách nước ngoài khi ngang qua khu vực cầu Trường Tiền cũng tò mò dừng chân theo dõi, ghi hình và hòa mình vào không khí âm nhạc.

“Đi mô? Nghe chi?” ra đời như một điểm hẹn mới của cộng đồng yêu âm nhạc. Dự án được sáng lập bởi Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân, Mien Trung Audio Technik và Two Thousand Band, với mục tiêu phát triển âm nhạc cộng đồng và tạo thêm cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ tại Huế.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, Đặng Nhân, bassist của Nokar Band cho biết, anh đặc biệt ấn tượng với sự đầu tư bài bản về âm thanh và hình ảnh của chương trình. Theo anh, không gian biểu diễn ngoài trời bên bờ sông Hương với tầm nhìn hướng về cầu Trường Tiền đã tạo nên một trải nghiệm rất riêng cho cả người biểu diễn lẫn du khách.

“Khi biểu diễn trong khung cảnh đó, âm nhạc trở nên gần gũi hơn với khán giả”, Nhân chia sẻ. Theo anh, chính sự tương tác trực tiếp giữa người diễn và người nghe là yếu tố khiến đêm nhạc trở nên đáng nhớ. Những khoảnh khắc khán giả cùng hòa giọng, cùng hưởng ứng đã tạo nên bầu không khí kết nối hiếm có, điều mà không phải sân khấu nào cũng mang lại.

Ca sĩ H’La Vi Bkrông, người mới tham gia từ số thứ hai cho biết, cô đến với chương trình qua bạn bè trong giới âm nhạc và nhanh chóng bị cuốn hút bởi tinh thần tự do của sân chơi này. “Ở đây mình có cảm giác như đang hát cho những người bạn nghe, không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Điều đó tạo nên một nguồn năng lượng rất thật và rất đặc biệt”, cô nói. Theo La Vi, chính sự gần gũi ấy khiến cách biểu diễn trở nên tự nhiên hơn, có thể cảm nhận rõ ánh mắt và cảm xúc của khán giả...

Môi trường để ban nhạc trẻ rèn luyện

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức biểu diễn, “Đi mô? Nghe chi?” còn được định hướng như một không gian kết nối cộng đồng yêu âm nhạc tại Huế. Đại diện Mien Trung Audio Technik, anh Quốc Huy cho biết, dự án ra đời trong bối cảnh nhạc sống (live music) đang phát triển mạnh ở nhiều nơi nhưng tại Huế vẫn còn thiếu những sân chơi dành cho nghệ sĩ trẻ. “Chúng tôi muốn tạo ra một cú hích mới cho live music tại Huế, không chỉ là một đêm nhạc mà còn là sản phẩm được đầu tư bài bản để có thể lan tỏa lâu dài”, anh chia sẻ.

Theo ông Lê Công Tài, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân, sau khi sáp nhập, địa phương định hướng phát triển trên nền tảng di sản gắn với du lịch và đời sống văn hóa cộng đồng. Nhận thấy không gian ven sông Hương phù hợp để tổ chức các hoạt động nghệ thuật, đơn vị đã cùng các nhóm trẻ xây dựng “Đi mô? Nghe chi?” như một điểm hẹn dành cho người dân, du khách và nghệ sĩ.

Đã tổ chức hai số và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, tuy nhiên theo ông Lê Công Tài, Ban tổ chức vẫn chưa vội xem đó là thành công cuối cùng mà sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp để hoàn thiện chương trình trong những lần tiếp theo. Thời gian tới, “Đi mô? Nghe chi?” dự kiến sẽ đưa vào chương trình các ca khúc về quê hương, đất nước, đồng thời tăng cường giao lưu giữa ban nhạc và khán giả nhằm tạo nên một không gian văn hóa gần gũi hơn cho người dân Cố đô và du khách.