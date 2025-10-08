Hộ chiếu ẩm thực và du lịch Huế

Khách nước ngoài trải nghiệm cà phê muối ở Huế

Tăng trải nghiệm, thêm cơ hội quảng bá

Mùa đông 2024, Đà Nẵng phát động chiến dịch truyền thông và quảng bá quy mô lớn về các giá trị ẩm thực bản địa cùng dịch vụ liên quan với một hình thức mới. Khi đến Đà Nẵng, du khách nhận được một mẫu hộ chiếu ẩm thực tại sân bay, bến cảng... để đăng ký tham gia hành trình khám phá các địa điểm ẩm thực chất lượng trên địa bàn. Các địa chỉ này đã được ngành du lịch địa phương khảo sát, lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí như chất lượng món ăn, dịch vụ chu đáo, giá cả hợp lý... tạo nên danh sách “thành viên” hộ chiếu. Từ đó, du khách có thể trải nghiệm món ăn ngon, các nhà hàng, quán ăn tại Đà Nẵng lại có thêm cơ hội được quảng bá.

Điểm độc đáo là các quán, nhà hàng tham gia sẽ đóng dấu xác thực vào hộ chiếu của du khách. Số lượng dấu tích lũy có thể đổi thành quà tặng hấp dẫn như lưu trú miễn phí khách sạn 5 sao hoặc một bữa tiệc sang trọng. Sau đợt phát động cao điểm đầu tiên, hàng vạn hộ chiếu ẩm thực được phát ra, ngành du lịch Đà Nẵng nhận được nhiều phản hồi tích cực, những lời cảm ơn và cam kết quay lại từ đông đảo du khách.

Sự đa dạng về nguyên liệu là một trong những nét độc đáo của ẩm thực Huế

Không chỉ Đà Nẵng, đây cũng là hoạt động mà ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh hướng đến nhằm kích cầu du lịch. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam miễn thị thực cho công dân nhiều nước ở châu Âu, việc ra mắt hộ chiếu ẩm thực góp phần gia tăng trải nghiệm và chi tiêu cho du khách.

Tại Huế, ngành du lịch Cố đô đã ra mắt “Hộ chiếu du lịch Huế - Hue City Passport” vào tháng 12/2023. Từ ngày 1/10 đến 11/11/2025, Sở Du lịch phối hợp cùng Grab và các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ triển khai chương trình “Trải nghiệm Huế - Kinh đô Ẩm thực” trên ứng dụng Hue City Passport, đồng thời mang đến sân chơi thú vị với cuộc thi “Sáng tạo video Hộ chiếu Ẩm thực Huế” để lan tỏa tình yêu món ngon xứ Huế đến bạn bè gần xa. Theo ông Võ Hoàng Liên Minh, Chánh Văn phòng Sở Du lịch, chương trình phát động được xem như cuốn hộ chiếu với chủ đề ẩm thực (chủ đề theo từng năm), kích thích nhu cầu khám phá, trải nghiệm ẩm thực của du khách.

Mở hành trình mới cho du lịch Huế

Lâu nay, hộ chiếu được hiểu là giấy tờ pháp lý để xuất, nhập cảnh. Khi ứng dụng vào du lịch, hộ chiếu trở thành tấm vé để kích cầu và tăng trải nghiệm cho du khách ở mỗi điểm đến.

Ẩm thực Huế vốn là thế mạnh đặc trưng. Thực tế, Huế còn có nhiều hơn những tiềm năng, thế mạnh, tài nguyên mà nếu vận dụng ý tưởng hộ chiếu ẩm thực vào từng loại hình, thế mạnh, có thể thu hút khách ở lại lâu hơn khi hoàn thành các thử thách để được nhận quà. Đây cũng là giải pháp giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách - vấn đề mà du lịch Huế trăn trở bấy lâu.

Trải nghiệm ẩm thực vùng cao

Theo khảo sát của Sở Du lịch, những năm gần đây, kể cả năm 2024, thời gian lưu trú của khách du lịch vẫn đang còn thấp, trung bình chỉ là 1,77 ngày. Năm 2024, mức chi tiêu bình quân của mỗi du khách tại Huế đạt khoảng 2,1 triệu đồng/người, thấp hơn đáng kể so với nhiều địa phương trong nước. Do vậy, cần đặt ra những giải pháp kích cầu với du khách.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, ngành du lịch đã và đang hoàn thiện bộ sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương và triển khai các chương trình hoạt động nhằm thu hút khách. Rất nhiều giải pháp được đặt ra, trong đó có việc kích cầu du lịch thông qua các chương trình.

Theo Chánh Văn phòng Sở Du lịch Võ Hoàng Liên Minh, mỗi năm ngành du lịch sẽ triển khai mỗi cuốn hộ chiếu du lịch gắn với từng chủ đề, như năm 2023 là di sản, năm nay là ẩm thực và còn nhiều chủ đề khác gắn với thế mạnh, loại hình du lịch Huế như tâm linh, nghỉ dưỡng… khuyến khích du khách lưu lại Huế trải nghiệm thời gian dài hơn. Năm 2026, ngành du lịch cũng sẽ đưa thuyết minh điểm đến vào ứng dụng hộ chiếu du lịch Huế.

Rõ ràng, ý tưởng về một cuốn hộ chiếu nhỏ bé trong du lịch, nhưng có thể trở thành “tấm vé” mở ra hành trình mới cho du lịch Huế và cả Việt Nam. Ở góc nhìn rộng hơn, việc hình thành các ý tưởng từ hộ chiếu ẩm thực hay hộ chiếu du lịch có thể mở ra một hành trình mới và mang tính trách nhiệm hơn của ngành du lịch. Điều này cũng đòi hỏi phải xây dựng hệ thống các tiêu chí và tiêu chuẩn mà mỗi điểm đến, mỗi nhà hàng, quán ăn, người làm du lịch phải nỗ lực để đóng góp vào “danh sách” điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng.

Hộ chiếu ẩm thực không chỉ là sản phẩm quảng bá, mà còn là động lực để du khách gắn bó lâu hơn với điểm đến, góp phần tạo ra hành trình du lịch phong phú, vững bền.