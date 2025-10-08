  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 11/10/2025 22:49

Hộ chiếu ẩm thực và du lịch Huế

HNN - Hộ chiếu ẩm thực được xem như ý tưởng mới mẻ, đưa trải nghiệm ăn uống trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá du lịch. Thay vì tham quan, du khách có thể “đóng dấu vị giác” qua việc check-in món ăn đặc trưng tại điểm đến. Ý tưởng này gợi mở những cách làm hay để kích cầu du lịch.

25 đội thi tranh tài cuộc thi tìm kiếm sứ giả ẩm thực xứ HuếẤn tượng K-Healthy Food Festival 2025 tại Ngày Văn hóa Việt - Hàn tại HuếẨm thực Việt Nam và ASEAN tỏa sáng tại Triển lãm Ẩm thực Quốc tế ở Hàn Quốc

 Khách nước ngoài trải nghiệm cà phê muối ở Huế

Tăng trải nghiệm, thêm cơ hội quảng bá

Mùa đông 2024, Đà Nẵng phát động chiến dịch truyền thông và quảng bá quy mô lớn về các giá trị ẩm thực bản địa cùng dịch vụ liên quan với một hình thức mới. Khi đến Đà Nẵng, du khách nhận được một mẫu hộ chiếu ẩm thực tại sân bay, bến cảng... để đăng ký tham gia hành trình khám phá các địa điểm ẩm thực chất lượng trên địa bàn. Các địa chỉ này đã được ngành du lịch địa phương khảo sát, lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí như chất lượng món ăn, dịch vụ chu đáo, giá cả hợp lý... tạo nên danh sách “thành viên” hộ chiếu. Từ đó, du khách có thể trải nghiệm món ăn ngon, các nhà hàng, quán ăn tại Đà Nẵng lại có thêm cơ hội được quảng bá.

Điểm độc đáo là các quán, nhà hàng tham gia sẽ đóng dấu xác thực vào hộ chiếu của du khách. Số lượng dấu tích lũy có thể đổi thành quà tặng hấp dẫn như lưu trú miễn phí khách sạn 5 sao hoặc một bữa tiệc sang trọng. Sau đợt phát động cao điểm đầu tiên, hàng vạn hộ chiếu ẩm thực được phát ra, ngành du lịch Đà Nẵng nhận được nhiều phản hồi tích cực, những lời cảm ơn và cam kết quay lại từ đông đảo du khách.

 Sự đa dạng về nguyên liệu là một trong những nét độc đáo của ẩm thực Huế

Không chỉ Đà Nẵng, đây cũng là hoạt động mà ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh hướng đến nhằm kích cầu du lịch. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam miễn thị thực cho công dân nhiều nước ở châu Âu, việc ra mắt hộ chiếu ẩm thực góp phần gia tăng trải nghiệm và chi tiêu cho du khách.

Tại Huế, ngành du lịch Cố đô đã ra mắt “Hộ chiếu du lịch Huế - Hue City Passport” vào tháng 12/2023. Từ ngày 1/10 đến 11/11/2025, Sở Du lịch phối hợp cùng Grab và các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ triển khai chương trình “Trải nghiệm Huế - Kinh đô Ẩm thực” trên ứng dụng Hue City Passport, đồng thời mang đến sân chơi thú vị với cuộc thi “Sáng tạo video Hộ chiếu Ẩm thực Huế” để lan tỏa tình yêu món ngon xứ Huế đến bạn bè gần xa. Theo ông Võ Hoàng Liên Minh, Chánh Văn phòng Sở Du lịch, chương trình phát động được xem như cuốn hộ chiếu với chủ đề ẩm thực (chủ đề theo từng năm), kích thích nhu cầu khám phá, trải nghiệm ẩm thực của du khách.

Mở hành trình mới cho du lịch Huế

Lâu nay, hộ chiếu được hiểu là giấy tờ pháp lý để xuất, nhập cảnh. Khi ứng dụng vào du lịch, hộ chiếu trở thành tấm vé để kích cầu và tăng trải nghiệm cho du khách ở mỗi điểm đến.

Ẩm thực Huế vốn là thế mạnh đặc trưng. Thực tế, Huế còn có nhiều hơn những tiềm năng, thế mạnh, tài nguyên mà nếu vận dụng ý tưởng hộ chiếu ẩm thực vào từng loại hình, thế mạnh, có thể thu hút khách ở lại lâu hơn khi hoàn thành các thử thách để được nhận quà. Đây cũng là giải pháp giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách - vấn đề mà du lịch Huế trăn trở bấy lâu.

 Trải nghiệm ẩm thực vùng cao

Theo khảo sát của Sở Du lịch, những năm gần đây, kể cả năm 2024, thời gian lưu trú của khách du lịch vẫn đang còn thấp, trung bình chỉ là 1,77 ngày. Năm 2024, mức chi tiêu bình quân của mỗi du khách tại Huế đạt khoảng 2,1 triệu đồng/người, thấp hơn đáng kể so với nhiều địa phương trong nước. Do vậy, cần đặt ra những giải pháp kích cầu với du khách.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, ngành du lịch đã và đang hoàn thiện bộ sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương và triển khai các chương trình hoạt động nhằm thu hút khách. Rất nhiều giải pháp được đặt ra, trong đó có việc kích cầu du lịch thông qua các chương trình.

Theo Chánh Văn phòng Sở Du lịch Võ Hoàng Liên Minh, mỗi năm ngành du lịch sẽ triển khai mỗi cuốn hộ chiếu du lịch gắn với từng chủ đề, như năm 2023 là di sản, năm nay là ẩm thực và còn nhiều chủ đề khác gắn với thế mạnh, loại hình du lịch Huế như tâm linh, nghỉ dưỡng… khuyến khích du khách lưu lại Huế trải nghiệm thời gian dài hơn. Năm 2026, ngành du lịch cũng sẽ đưa thuyết minh điểm đến vào ứng dụng hộ chiếu du lịch Huế.

Rõ ràng, ý tưởng về một cuốn hộ chiếu nhỏ bé trong du lịch, nhưng có thể trở thành “tấm vé” mở ra hành trình mới cho du lịch Huế và cả Việt Nam. Ở góc nhìn rộng hơn, việc hình thành các ý tưởng từ hộ chiếu ẩm thực hay hộ chiếu du lịch có thể mở ra một hành trình mới và mang tính trách nhiệm hơn của ngành du lịch. Điều này cũng đòi hỏi phải xây dựng hệ thống các tiêu chí và tiêu chuẩn mà mỗi điểm đến, mỗi nhà hàng, quán ăn, người làm du lịch phải nỗ lực để đóng góp vào “danh sách” điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng.

Hộ chiếu ẩm thực không chỉ là sản phẩm quảng bá, mà còn là động lực để du khách gắn bó lâu hơn với điểm đến, góp phần tạo ra hành trình du lịch phong phú, vững bền.

Hữu Phúc
 Từ khóa:
hộ chiếu ẩm thựcdu lịch Huếẩm thực Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch Huế phấn đấu trở thành “Điểm đến di sản xanh” của Việt Nam

Khi chủ đề Ngày Du lịch Thế giới (27/9/2025) được lựa chọn là “Du lịch và chuyển đổi bền vững”, nhiều người đã nghĩ ngay đến cách làm du lịch của Huế. Trong định hướng phát triển, du lịch Huế luôn quan tâm thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững, nhất là chuyển đổi sang du lịch xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Du lịch Huế phấn đấu trở thành “Điểm đến di sản xanh” của Việt Nam
32 cá nhân được công nhận danh hiệu lễ tân giỏi

Tối 26/9, Hiệp hội Du lịch TP. Huế phối hợp Hội Khách sạn TP. Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức bế mạc, tổng kết, trao giải Hội thi Nghiệp vụ Lễ tân năm 2025 và chương trình gala dinner.

32 cá nhân được công nhận danh hiệu lễ tân giỏi
Quan tâm phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng

Chiều 11/9, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị tham vấn du lịch sinh thái, cộng đồng. UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Quan tâm phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng
Nắm bắt cơ hội, giải quyết thách thức để phát triển du lịch xanh

Tại hội thảo khoa học cấp thành phố với chủ đề: “Du lịch xanh: Tiềm năng, cơ hội và thách thức” vừa diễn ra sáng nay (9/9), các đại biểu, nhà nghiên cứu cho rằng: Bên cạnh việc xây dựng các giải pháp giải quyết thách thức, Huế cần kiên định theo lộ trình phát triển gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ cảnh quan, môi trường, giáo dục cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của người dân địa phương.

Nắm bắt cơ hội, giải quyết thách thức để phát triển du lịch xanh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top