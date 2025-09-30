Ẩm thực Việt Nam và ASEAN tỏa sáng tại Triển lãm Ẩm thực Quốc tế ở Hàn Quốc

Gian hàng Việt Nam tại triển lãm.

Sự kiện kéo dài 26 ngày, đến hết ngày 26/10, đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc tổ chức một triển lãm quốc tế về ẩm thực được chính phủ phê chuẩn.

Với chủ đề “Bàn tiệc thiên nhiên Namdo: Tương lai của ẩm thực bền vững”, NICE 2025 không chỉ quảng bá tinh hoa ẩm thực truyền thống vùng Namdo - nổi bật với nguyên liệu địa phương và nghệ thuật lên men lâu đời - mà còn hướng tới sự kết hợp với công nghệ hiện đại, các xu hướng tiêu dùng và sản xuất bền vững. Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ trở thành nền tảng kết nối ngành ẩm thực toàn cầu, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của ẩm thực Hàn Quốc (K-Food) trên bản đồ quốc tế.

Đáng chú ý, Việt Nam cùng nhiều quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có gian hàng trưng bày và chương trình giới thiệu ẩm thực đặc sắc tại NICE 2025. Sự hiện diện của các nước Đông Nam Á không chỉ góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa ẩm thực đa dạng, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và phát triển thị trường giữa Hàn Quốc với khu vực. Các món ăn truyền thống Việt Nam được giới thiệu tại sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng Hàn Quốc và bạn bè quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Phạm Quang Yên - thành viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp người Việt Nam tại Hàn Quốc (BAViK), đồng thời là chủ nhà hàng Phở Khỏe Euljiro tại Seoul - chia sẻ: “Các nước ASEAN tham dự triển lãm từ ngày 1 - 5/10. Dù đang sinh sống và kinh doanh tại Seoul, chúng tôi rất vinh dự khi được Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu tham gia lễ hội ẩm thực quốc tế Mokpo và Jeollanam-do. Đây là cơ hội để quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là những món ăn được nhiều du khách quốc tế ưa thích như bánh mì, nem cuốn, cà phê sữa và nước mía”.

Thành phố Mokpo, nơi đăng cai sự kiện, mang đến cho NICE 2025 nét đặc trưng riêng của một đô thị biển. Du khách có thể thưởng thức hải sản tươi ngon chế biến theo công thức địa phương, tham quan các công trình di tích lịch sử gắn với bề dày văn hóa Namdo, đồng thời trải nghiệm các chuyến tham quan bằng tàu du lịch để chiêm ngưỡng toàn cảnh vùng biển và bờ vịnh Mokpo. Sự kết hợp giữa ẩm thực và du lịch văn hóa - biển đã tạo nên điểm nhấn khác biệt cho triển lãm lần này.

Khu gian hàng giới thiệu muối của huyện Sinan (Jeollanam-do) cũng thu hút sự chú ý. Một nữ doanh nhân tại đây cho biết quy trình sản xuất muối tại Sinan bắt đầu từ việc xử lý nước biển bằng công nghệ lọc tiên tiến - lần đầu tiên được áp dụng tại một đồng muối (Yeomjeon) - giúp sản phẩm sạch và giàu khoáng chất. Bà chia sẻ: “Muối của chúng tôi có vị mặn đặc trưng nhưng hậu vị ngọt nhẹ - đó là sự hoà quyện tự nhiên khó có được ở nơi khác”.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động đa dạng được triển khai, từ các gian hàng triển lãm nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm đến các chương trình giao lưu trải nghiệm, hội thảo chuyên ngành và cuộc thi ẩm thực quốc tế. Những đầu bếp nổi tiếng trong và ngoài Hàn Quốc giới thiệu các món ăn đặc sắc tại khu vực nhà hàng tiêu chuẩn cao, mang đến trải nghiệm phong phú cho khách tham quan. Đồng thời, triển lãm cũng tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối, tìm kiếm đối tác và thảo luận về xu thế phát triển của ngành ẩm thực trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Theo chính quyền tỉnh Jeollanam-do, NICE 2025 được kỳ vọng trở thành bước ngoặt quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu ẩm thực Namdo ra thế giới, thúc đẩy ngành công nghiệp ẩm thực Hàn Quốc phát triển theo hướng bền vững, sáng tạo và gắn kết với văn hóa truyền thống. Sự kiện cũng được coi là dịp để giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và hợp tác quốc tế thông qua cầu nối ẩm thực.