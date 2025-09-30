  • Huế ngày nay Online
25 đội thi tranh tài cuộc thi tìm kiếm sứ giả ẩm thực xứ Huế

HNN.VN - Chiều 8/10, Trường Cao đẳng Du lịch Huế phối hợp cùng Công ty Cholimex Foods tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả Ẩm thực xứ Huế - Mùa 6” với chủ đề “Ẩm thực Huế trong dòng chảy xanh - Sáng tạo vì sự phát triển bền vững”.

 Các đội thi thực hiện chế biến món ăn

Cuộc thi quy tụ 25 đội thi, mỗi đội gồm 2 thành viên. Các đội thi sẽ thực hiện 1 món ăn Huế trong thời gian 60 phút, phục vụ 4 khách, đảm bảo vệ sinh - an toàn - thân thiện môi trường, trình bày theo phong cách truyền thống hoặc đương đại. Ban giám khảo là những chuyên gia, nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành, có uy tín trong lĩnh vực ẩm thực - những người không chỉ am hiểu tinh hoa bếp Huế mà còn có nhiều đóng góp trong đào tạo nghề và phát triển ẩm thực Việt Nam bền vững.

Điểm đáng chú ý năm nay là ban tổ chức khuyến khích sử dụng nguyên liệu sạch, hữu cơ, hạn chế rác thải nhựa, đồng thời sáng tạo trong kể chuyện văn hóa món ăn - yếu tố giúp lan tỏa tinh thần “Ẩm thực Huế trong dòng chảy xanh”.

Từ phần thi của 25 đội, ban tổ chức sẽ chọn ra 1 đội để trao giải nhất, 2 đội trao giải nhì, 3 đội trao giải ba cùng 1 giải tiềm năng và 5 giải khuyến khích. Ngoài giá trị vật chất, đội thắng cuộc sẽ có cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để đại diện tham gia vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu - nơi quy tụ các đầu bếp sinh viên xuất sắc trên cả nước.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
