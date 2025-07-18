Ấn tượng K-Healthy Food Festival 2025 tại Ngày Văn hóa Việt - Hàn tại Huế

Giữa không gian rực rỡ sắc màu, không gian K-Healthy Food Festival 2025 do Tổng công ty Nhà nước phân phối Nông thủy sản Thực phẩm Hàn Quốc – aT Việt Nam tổ chức nổi bật như một “điểm hẹn sức khỏe”. Gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan với hàng loạt sản phẩm quen thuộc với người dân Hàn Quốc: nhân sâm, hồng sâm, đông trùng hạ thảo, collagen cùng nhiều dòng thực phẩm chức năng khác. Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, các sản phẩm còn được giới thiệu bằng nhiều hình thức gần gũi: khách có thể dùng thử, tham gia trò chơi đố vui, thưởng thức những màn pha chế sáng tạo ngay tại chỗ.

Sự góp mặt trực tiếp của các thương hiệu và nhà nhập khẩu uy tín càng tạo thêm sự bảo chứng về chất lượng và độ an toàn, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam. Trải nghiệm tại gian hàng cũng trở nên hấp dẫn hơn nhờ loạt hoạt động như trưng bày trực quan, trò chơi đố vui, dùng thử và những màn pha chế đầy sáng tạo.

Song song với các gian hàng trưng bày, khán giả còn được hòa mình vào một không gian nghệ thuật đặc sắc: từ vẻ trang nghiêm của Nhã nhạc cung đình Huế, sự duyên dáng trong trình diễn Hanbok và áo dài, sự trẻ trung của K-pop random dance cho tới phần trình diễn bùng nổ của ca sĩ Minh Hằng, đoàn nghệ thuật Uhee (Hàn Quốc) và Nhà hát Ca kịch Huế. Những mảng màu nghệ thuật ấy đã hòa quyện, mang lại một không khí giao lưu đầy cảm xúc.

Khép lại Ngày Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc 2025, Huế để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước. Sự kiện không chỉ là không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc, mà còn đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng hợp tác ở lĩnh vực thực phẩm sức khỏe chất lượng cao. Qua đó, Huế tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa quốc tế, đồng thời góp phần đưa K-Food tiến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.