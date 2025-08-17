Hiệu ứng tích cực từ Năm Du lịch quốc gia

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế

Bà có thể chia sẻ rõ hơn về những thành quả đạt được thời gian qua khi Huế đăng cai Năm DLQG?

Điều dễ thấy nhất là sự tăng trưởng về lượng khách. Tám tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch đến Huế ước đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua tổng lượng khách cả năm 2024 là 3,9 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch 8 tháng ước đạt hơn 8.740 tỷ đồng, tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm trước.

Sự quan tâm của Trung ương, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và TP. Huế đã giúp ngành du lịch địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch rất hiệu quả. Huế đã tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường tại nhiều nước châu Âu, như: Ba Lan, Séc, Đức, Ý, Thụy Sĩ và Pháp... Ngành du lịch TP. Huế và TP. Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức chương trình giới thiệu du lịch 2 địa phương Huế - Đà Nẵng tại Malaysia và Indonesia. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu điểm đến khác trong và ngoài nước cũng được triển khai hiệu quả, không chỉ mở rộng thị trường khách truyền thống mà còn khơi thông, mở hướng phát triển các thị trường khách tiềm năng.

Một điểm đặc biệt là sau nhiều năm, những hình ảnh du lịch Huế được quảng bá trên kênh truyền hình CNN của Mỹ đã tiếp cận đến đông đảo du khách quốc tế.

Hoạt động xúc tiến quảng bá văn hóa - du lịch - ẩm thực Huế ở châu Âu. Ảnh: Trần Thiện

Việc phát triển sản phẩm du lịch gắn với Năm DLQG thời gian qua được triển khai như thế nào, thưa bà?

Ngay từ khi chuẩn bị cho Năm DLQG, Sở Du lịch xác định để có bước đột phá mạnh mẽ hơn, Huế sẽ phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo có thương hiệu trên cơ sở lấy văn hóa Huế làm nền tảng.

Từ chương trình khai mạc Năm DLQG đã cho thấy, TP. Huế và ngành du lịch chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Không chỉ tạo ra các điểm nhấn về sân khấu, chương trình nghệ thuật mà với công nghệ, kỹ thuật hiện đại, hiệu ứng Led, công nghệ chiếu sáng trên nước, hiệu ứng mapping... tạo sự mới mẻ tới người xem. Đồng thời, khẳng định vị thế vận hội mới của Huế phát triển đi lên song hành trong tổng thể phát triển bền vững của đất nước.

Huế đã và đang tập trung định vị lại bộ sản phẩm phù hợp với thị trường, xu thế mới đảm bảo thương hiệu của du lịch Huế, trong đó đã cùng các doanh nghiệp lữ hành lớn xây dựng các sản phẩm bên cạnh văn hóa - di sản của Huế. Tập trung phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, các show diễn nghệ thuật… để đưa vào làm mới sản phẩm du lịch Huế, tăng thời gian lưu trú của khách.

So với lần đầu đăng cai vào năm 2012, theo bà, điểm đặc biệt mà Năm DLQG - Huế 2025 đạt được là gì?

13 năm quay trở lại đăng cai Năm DLQG, Huế tiếp tục khai thác thế mạnh di sản văn hóa, đưa du khách khám phá những nét đẹp cảnh quan và bản sắc văn hóa, con người Huế, nét đẹp du lịch Huế và cả sự thay đổi, bước phát triển của Huế.

Ngoài việc tiếp tục duy trì khai thác các sản phẩm du lịch truyền thống, Huế đã tập trung đổi mới sản phẩm, xây dựng tour, tuyến du lịch mới, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông làm nổi bật các giá trị văn hóa, di sản và thiên nhiên độc đáo của thành phố Huế. Đặc biệt là việc tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức du lịch quốc tế, đại sứ quán và các tổ chức văn hóa nước ngoài; các kênh truyền thông quốc tế như CNN, mạng xã hội quốc tế để tiếp cận rộng rãi, thu hút sự quan tâm và tăng hiệu quả truyền tải thông điệp về Năm DLQG.

Khách trải nghiệm đi xích lô ngắm Huế

Một điểm mới trong khuôn khổ Năm DLQG Huế - 2025 là chú trọng và khởi động các hoạt động, sự kiện, sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa nhằm phát triển du lịch bền vững với nền tảng vẫn là giá trị văn hóa, di sản, truyền thống kết hợp 3 yếu tố, lĩnh vực: âm nhạc, áo dài và ẩm thực Huế. Huế đã bước đầu hình thành các sản phẩm du lịch mới như các đêm nhạc, show diễn; các hoạt động trình diễn, trải nghiệm về ẩm thực, thi đầu bếp giỏi… cùng với các chương trình nghệ thuật văn hóa; các hoạt động hấp dẫn, đa dạng khác mang tính quy mô quốc gia, quốc tế như Chung kết cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2025, chương trình âm nhạc Hue Mega Booming… là những khởi đầu mới, tạo nên Năm DLQG - Huế 2025 hấp dẫn, đặc sắc và khác biệt.

Vậy bên cạnh những “quả ngọt” bước đầu ấy, du lịch Huế còn những trăn trở gì cần thực hiện trong thời gian tới?

Huế đặt mục tiêu phát triển ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, xứng tầm trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực gắn với phát huy giá trị đô thị di sản trên nền tảng văn hóa, theo hướng xanh và thông minh. Để tạo ra sức cạnh tranh cho du lịch Huế, cần đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Đa dạng hóa các phân khúc, vừa phát triển loại hình du lịch phù hợp với thị hiếu. Thực ra, trên hành trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch, Huế đã đạt được nhiều kết quả, nhưng so với tiềm năng, thế mạnh du lịch, vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn.

Một điểm nữa là, Huế đang mở ra những cơ chế thuận lợi để thu hút đầu tư. Huế đang cần những nhà đầu tư đủ tâm và tầm, các thương hiệu du lịch quốc tế về Huế. Đây không chỉ là mong muốn của Năm DLQG, mà là mong muốn của địa phương, của ngành du lịch trong hành trình phát triển du lịch Huế thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn.

Còn hơn 3 tháng của năm 2025, ngành du lịch sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp gì để khép lại một Năm DLQG ấn tượng và giải quyết những trăn trở nói trên, thưa bà?

Thời gian tới, còn nhiều hoạt động, sự kiện sẽ được tổ chức, trong đó có các hoạt động như: Liên hoan Ẩm thực “Huế - Kinh đô ẩm thực” trong khuôn khổ Năm DLQG - Huế 2025; Hội thi đầu bếp quốc tế năm 2025; Hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero - xu hướng hiện nay của Việt Nam và thế giới; Tổ chức các đoàn doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế đến khảo sát điểm đến tại thành phố Huế… Bên cạnh đó, đại nhạc hội Mega Booming 2 sẽ quay trở lại và hứa hẹn hấp dẫn hơn. Ngoài ra, còn có nhiều sự kiện, hoạt động như: Hội nghị quốc tế về công nghiệp văn hóa, hội nghị Chủ sân Golf Việt Nam, sự kiện Hello Cosmo From VietNam…

Trong chương trình bế mạc Năm DLQG, chúng tôi định hướng phải đổi mới tư duy, thay đổi kịch bản, xây dựng một chương trình đủ sức hấp dẫn và tạo được ấn tượng sâu đậm với người xem. Cùng với đó, sẽ tận dụng các sự kiện lớn trong Năm DLQG để quảng bá hình ảnh của Huế thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội và các kênh quốc tế nhằm thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch đặc thù để du khách khám phá sâu hơn về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của thành phố Huế, tạo điểm nhấn khác biệt so với các điểm đến khác.

Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!