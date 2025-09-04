Huế tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong và UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình tham quan, chụp hình lưu niệm ở gian hàng chung của ba địa phương Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình đã đến dự chương trình khai mạc và các hoạt động quan trọng của sự kiện.

Đây là cơ hội để ngành du lịch Huế xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch, cung cấp về tiềm năng, tuyến, điểm, sản phẩm du lịch, dịch vụ mới đến khách tham quan; tạo điều kiện để các doanh nghiệp Huế nói riêng và ba địa phương nói chung gặp gỡ, giới thiệu và bán các sản phẩm du lịch, ký kết kinh doanh với các doanh nghiệp, lữ hành tham gia sự kiện.

Theo ban tổ chức, sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cùng gần 700 đại biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện mang chủ đề “Kết nối xanh - Phát triển bền vững”, đánh dấu lần đầu tiên “ba dòng chảy” trọng yếu là du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế được hội tụ trong một chuỗi sự kiện thống nhất, tạo nên một sức bật tổng lực cho nền kinh tế.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện còn có Diễn đàn du lịch cấp cao ITE HCMC - Phiên họp II của Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 năm 2025; hội thảo góp ý dự thảo báo cáo tổng kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và các vùng liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025; hội nghị lữ hành năm 2025.