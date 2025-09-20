Du lịch Huế rộn ràng với nhiều hoạt động cuối năm

Lễ hội trà là một trong những hoạt động sẽ có trong Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe - Huế 2025

Nhiều hoạt động hấp dẫn

Ngay trong cuối tháng 9 này (dự kiến từ ngày 26 - 28/9), thành phố Huế sẽ tổ chức chương trình không gian trải nghiệm và quảng bá văn hóa du lịch - ẩm thực Huế đồng hành với Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc nhằm giới thiệu nét đặc sắc về văn hóa ẩm thực, con người và danh lam thắng cảnh.

Theo đại diện Sở Du lịch, không gian trải nghiệm và quảng bá văn hóa du lịch - ẩm thực Huế dự kiến bố trí khoảng 70 gian hàng, được sắp xếp, vận hành và quản lý theo quy định, tập trung tại các khu vực khu nhà đất số 23 - 25 Lê Lợi, tuyến đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, công viên Tứ Tượng và dọc đường Lê Lợi. Các gian hàng được thiết kế chuyên biệt, giới thiệu đa dạng loại hình ẩm thực Huế và vùng miền, tạo nên không gian trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn cho công chúng và du khách.

Từ những hoạt động đặc sắc của sự kiện, ban tổ chức mong muốn góp phần thu hút, tạo ấn tượng và níu chân du khách khi đến tham quan, trải nghiệm và tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh văn hóa - du lịch - ẩm thực Huế và Việt Nam; đồng thời mở ra cơ hội để cộng đồng địa phương tiếp cận, trải nghiệm những giá trị văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng của Hàn Quốc.

Cùng với sự kiện nói trên, những tháng cuối năm là giai đoạn Huế rộn ràng với nhiều chương trình, hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2025 và Festival Huế. Chỉ riêng sự kiện “Tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch nhân Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025” đã bao gồm các hoạt động chính: Liên hoan Ẩm thực “Huế - Kinh đô ẩm thực” trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025; Hội thi Đầu bếp Quốc tế năm 2025; Hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero - xu hướng hiện nay của Việt Nam và thế giới; Tổ chức các đoàn doanh nghiệp Lữ hành trong nước và quốc tế đến khảo sát điểm đến tại thành phố Huế. Các hoạt động được bố trí thời gian phù hợp, đảm bảo các điều kiện tổ chức để thu hút các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và du khách thuận lợi trải nghiệm.

Dự kiến đại nhạc hội Mega Booming 2 sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hơn lần đầu tiên

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch, một trong những sự kiện đã được tổ chức thành công lần đầu tiên vào tháng 7/2025 là đại nhạc hội Mega Booming sẽ quay trở lại vào tháng 12/2025 tại Quảng trường Ngọ Môn. Bên cạnh đó, một sự kiện lần đầu tiên được tổ chức liên quan đến du lịch golf là hội nghị Chủ Sân Golf Việt Nam bàn về định hướng phát triển bền vững du lịch và kinh tế golf tại Việt Nam. Đây là sự kiện hứa hẹn mở ra một chương mới trong tiến trình phát triển du lịch golf và kinh tế golf tại Việt Nam.

Một điểm nhấn nữa là Tuần lễ du lịch chăm sóc sức khỏe năm nay sẽ được tổ chức quy mô hơn các năm, với nhiều hoạt động hấp dẫn. Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe - Huế 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 2/11/2025, triển khai cho người dân và du khách trong và ngoài nước thông qua các kênh online và offline.

Theo đại diện Sở Du lịch, tuần lễ sẽ có nhiều hoạt động chính như: Lễ hội trà; Huế Heritage Trail 2025; lễ hội Golf Việt Nam - Vietnam Golf Festival 2025; lễ hội Pickleball Việt Nam - Vietnam Pickleball Festival 2025; giải Vietnam Pickleball Festival Championship; chung kết Miss Pickleball Việt Nam 2025; đồng diễn Trampoline xác lập kỷ lục Việt Nam. Ngoài ra, còn có các hoạt động đồng hành như: Ngày hội Chăm sóc Sức khỏe Chủ động; ngày Chánh niệm - Mindfulness Day (kết hợp Yoga).

Mang lại nhiều trải nghiệm cho du khách

Một trong những định hướng quan trọng của ngành du lịch hiện nay là gia tăng tính trải nghiệm cho du khách và xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp. Hiện nay, dựa trên các kế hoạch, chương trình của Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế, các đơn vị lữ hành cũng đã và đang xây dựng, bổ sung các trải nghiệm trong chương trình tour, các sản phẩm, dịch vụ để du khách có cơ hội được trải nghiệm những hoạt động thú vị.

Khách đến Huế trải nghiệm du lịch

Theo ông Hồ Đặng Xuân Lân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Chủ tịch Hội Khách sạn thành phố Huế, để tạo ấn tượng và mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho du khách, Hiệp hội Du lịch nói chung, Hội Khách sạn thành phố Huế nói riêng cũng đã đề nghị các doanh nghiệp triển khai các giải pháp để đón khách. Các khách sạn cũng chủ động xây dựng kế hoạch đón khách, nâng cao chất lượng phục vụ, thay đổi các thực đơn hấp dẫn và có các chương trình ưu đãi, khuyến mãi phù hợp.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho tour tuyến, sản phẩm du lịch, cơ sở lưu trú, ngành du lịch cũng đang triển khai những sân chơi thú vị cho du khách. Từ giữa tháng 9 đến 31/10/2025, Sở Du lịch phối hợp cùng Grab và các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ triển khai chương trình “Trải nghiệm Huế - Kinh đô Ẩm thực” trên ứng dụng Hue City Passport (Hộ chiếu du lịch Huế). Đồng thời mang đến sân chơi thú vị với cuộc thi “Sáng tạo video Hộ chiếu Ẩm thực Huế” để lan tỏa tình yêu món ngon xứ Huế đến bạn bè gần xa. Khi đến các điểm trải nghiệm và hoàn thành các thử thách, mỗi du khách tham gia trò chơi sẽ được nhận thưởng. Bên cạnh đó, mỗi video sáng tạo từ những người chơi, trong đó có các du khách sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn.

Lãnh đạo Sở Du lịch nhấn mạnh, sự thành công của các chương trình, hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 sẽ để lại những ấn tượng sâu đậm về một điểm đến Huế an toàn - thân thiện - hấp dẫn. Bằng những chương trình, hoạt động được đầu tư kỹ lưỡng, chất lượng, mong muốn của ngành du lịch là mang lại thật nhiều trải nghiệm thú vị, cảm xúc tốt đẹp và khép lại một Năm Du lịch quốc gia do Huế đăng cai với thật nhiều dấu ấn.