Tổng thống Nga đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh tại Alaska

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 16/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những đánh giá tích cực về kết quả hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Phát biểu trong cuộc họp tại Điện Kremlin về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, ông Putin nêu rõ: “Tôi muốn nhấn mạnh ngay rằng hội nghị này là kịp thời và rất hữu ích.”

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận với Tổng thống Trump đã diễn ra một cách “thẳng thắn và chứa nhiều thông tin” đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sự kiện này đã đưa Nga “tiến gần hơn tới những giải pháp cần thiết."

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cho biết trọng tâm của hội nghị là tìm kiếm một giải pháp “công bằng” cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo ông Putin, việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột phải là nền tảng cho một thỏa thuận.

Ông cũng thừa nhận Nga lâu nay không có các cuộc đàm phán trực tiếp ở cấp độ cao nhất như tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska và nhấn mạnh đây là cơ hội để Moskva thể hiện lập trường một cách “bình tĩnh và chi tiết."

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể được tổ chức tại châu Âu.

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình NTV và RTL, ông Merz gợi ý địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine có thể là một nơi mà các cuộc thảo luận có thể diễn ra thường xuyên song không nêu rõ quốc gia hay thành phố nào.

Tuy nhiên, trở ngại cho đề xuất này là việc Tổng thống Putin đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Cùng ngày, lãnh đạo 8 quốc gia Bắc Âu và Baltic là Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy và Thụy Điển đã ra tuyên bố chung khẳng định ủng hộ Ukraine cũng như các nỗ lực của ông Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột.

Tuyên bố nhấn mạnh hòa bình cần xuất phát từ một lệnh ngừng bắn cùng các đảm bảo an ninh cho Kiev, đồng thời hoan nghênh việc Mỹ sẵn sàng tham gia các đảm bảo an ninh này.

Thủ tướng Canada Mark Carney cũng hoan nghênh lập trường của Mỹ, nhấn mạnh: “Những đảm bảo an ninh vững chắc và đáng tin cậy là điều thiết yếu cho bất kỳ sự hòa bình công bằng và bền vững nào. Tôi hoan nghênh sự sẵn sàng của Mỹ trong việc cung cấp đảm bảo an ninh như một phần trong nỗ lực của Liên minh tự nguyện”./.