Đại nhạc hội Mega Booming - Huế 2025 sẽ khép lại Năm Du lịch quốc gia

Đại nhạc hội Mega Booming - Huế 2025 Day 2 sẽ có 21 nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn

Dự kiến, lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20/12/2025. Đáng chú ý, với lần quay trở lại lần thứ 2 này, điểm nhấn của đại nhạc hội Mega Booming - Huế 2025 là dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng lượng người hâm mộ hùng hậu. Theo nhà sản xuất, đạo diễn Châu LE, gắn với hoạt động khép lại Năm Du lịch quốc gia, đại nhạc hội Mega Booming - Huế 2025 Day 2 sẽ có 21 nghệ sĩ tham gia biểu diễn, quy mô khoảng 10.000 - 12.000 khán giả.

Ban tổ chức chương trình cho biết, dàn nghệ sĩ trong Mega Booming - Huế 2025 Day 2 đại diện cho nhiều dòng nhạc, thế hệ và phong cách khác nhau. Sự lựa chọn dàn nghệ sĩ đa dạng chính là một chiến lược để đảm bảo mỗi khán giả đều tìm thấy tiếng nói đồng điệu tại đại nhạc hội này. Để đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất cho một sự kiện cấp quốc gia, Mega Booming - Huế 2025 Day 2 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Quảng trường Ngọ Môn. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu đều được thiết kế đạt tiêu chuẩn biểu diễn chuyên nghiệp quốc tế, đồng thời giữ trọn vẹn các yếu tố kiến trúc di sản. Tổng thể chương trình được xây dựng như một bản giao hưởng nhiều lớp, kết hợp giữa các màn biểu diễn âm nhạc hiện đại, trình diễn thị giác, âm thanh đỉnh cao, kỹ thuật sân khấu điện tử và cả những chi tiết gợi nhắc văn hóa cung đình xưa.

Mega Booming - Huế 2025 Day 2 được đầu tư công phu, không chỉ là lời chào khép lại Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 mà còn mở ra định hướng lâu dài cho mô hình “du lịch âm nhạc” tại Huế.

Thực tế, cùng Mega Booming - Huế 2025 và nhiều hoạt động được tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia được xây dựng xoay quanh trục giá trị “Di sản - Du lịch - Sáng tạo” đã hướng đến mục tiêu đưa Huế trở thành thành phố lễ hội, trung tâm sự kiện nghệ thuật và là điểm đến thường xuyên cho mô hình “du lịch trải nghiệm văn hóa kết hợp âm nhạc”.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, một điểm mới trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 là chú trọng và khởi động các hoạt động, sự kiện, sản phẩm liên quan đến ngành công nghiệp văn hóa nhằm phát triển du lịch bền vững với nền tảng văn hóa, di sản, truyền thống kết hợp 3 yếu tố, lĩnh vực: Âm nhạc, áo dài và ẩm thực Huế. Việc hình thành các sản phẩm du lịch mới gắn với các đêm nhạc, show đại nhạc hội được xem như là khởi đầu, tạo nên Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 hấp dẫn, đặc sắc và khác biệt.

Thành công của Mega Booming - Huế 2025 Day 1 cùng những chương trình nghệ thuật của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 cho thấy, nếu được tổ chức bài bản và truyền thông đúng hướng, âm nhạc hoàn toàn có thể là chất xúc tác kinh tế cho du lịch địa phương.