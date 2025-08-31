Giới thiệu dự án Quảng trường Thời Đại Huế

Nghi thức cắt băng đánh dấu sự ra mắt dự án Quảng trường Thời Đại Huế

Đến dự lễ giới thiệu dự án có các UVTV Thành ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Đặng Ngọc Trân, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế; Phan Thiên Định, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố. Tham dự buổi lễ còn có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương.

Dự án Quảng trường Thời Đại Huế là tổ hợp sự kiện - giải trí - ẩm thực cao cấp, có quy mô hơn 8.000m², với kiến trúc do các chuyên gia Singapore thiết kế. Theo đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh (đơn vị làm chủ đầu tư), dự án được kiến tạo với khát vọng trở thành biểu tượng kiến trúc và văn hóa mới của Huế - một điểm đến du lịch và giải trí cao cấp, nơi hội tụ những tiện tích hiện đại: Từ trung tâm tổ chức sự kiện quy mô, nhà hàng tiệc cưới sang trọng, nhà hàng cơm Việt mang hồn ẩm thực dân tộc, không gian cà phê tinh tế cho đến sân khấu trình diễn âm nhạc - thời trang - nghệ thuật.

Lãnh đạo thành phố Huế cùng chụp ảnh kỷ niệm tại lễ giới thiệu dự án

Phát biểu tại lễ giới thiệu dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - ông Phan Quý Phương nhấn mạnh, mặc dù công trình có quy mô không quá lớn, nhưng có vị trí trung tâm và đóng góp cho tiến trình xây dựng Huế trở thành thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Với vị trí kim cương ngay bên bờ sông Hương - biểu tượng của Huế, dự án không chỉ mang lại diện mạo mới, hiện đại và sang trọng cho trung tâm đô thị, mà còn góp phần nâng tầm trải nghiệm dịch vụ, thương mại và du lịch của thành phố. Dự án cũng là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn cảnh quan với đầu tư hạ tầng dịch vụ chất lượng cao, nhằm góp phần đưa Huế trở thành điểm đến chất lượng - đẳng cấp - khác biệt trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương khẳng định, lễ giới thiệu dự án chỉ mới là bước khởi đầu. Điều quan trọng là làm sao để khu dịch vụ này vận hành hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, cho du khách và cho sự phát triển chung của thành phố. UBND thành phố Huế cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để dự án phát huy tối đa giá trị, trở thành một không gian dịch vụ - văn hóa - du lịch tiêu biểu của Huế, gắn với hình ảnh dòng sông Hương mãi trong xanh, thơ mộng và đầy sức sống.