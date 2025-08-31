  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 31/08/2025 16:05

Giới thiệu dự án Quảng trường Thời Đại Huế

HNN.VN - Chiều 31/8, tại địa chỉ số 5 Lê Lợi, bên bờ sông Hương diễn ra lễ giới thiệu dự án Quảng trường Thời Đại Huế (Huế Times Square).

Khởi công dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu TrinhNhững công trình nâng tầm đô thị HuếKhánh thành hợp phần Đường phố thông minh

 Nghi thức cắt băng đánh dấu sự ra mắt dự án Quảng trường Thời Đại Huế 

Đến dự lễ giới thiệu dự án có các UVTV Thành ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Đặng Ngọc Trân, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế; Phan Thiên Định, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố. Tham dự buổi lễ còn có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương.

Dự án Quảng trường Thời Đại Huế là tổ hợp sự kiện - giải trí - ẩm thực cao cấp, có quy mô hơn 8.000m², với kiến trúc do các chuyên gia Singapore thiết kế. Theo đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh (đơn vị làm chủ đầu tư), dự án được kiến tạo với khát vọng trở thành biểu tượng kiến trúc và văn hóa mới của Huế - một điểm đến du lịch và giải trí cao cấp, nơi hội tụ những tiện tích hiện đại: Từ trung tâm tổ chức sự kiện quy mô, nhà hàng tiệc cưới sang trọng, nhà hàng cơm Việt mang hồn ẩm thực dân tộc, không gian cà phê tinh tế cho đến sân khấu trình diễn âm nhạc - thời trang - nghệ thuật.

 Lãnh đạo thành phố Huế cùng chụp ảnh kỷ niệm tại lễ giới thiệu dự án

Phát biểu tại lễ giới thiệu dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - ông Phan Quý Phương nhấn mạnh, mặc dù công trình có quy mô không quá lớn, nhưng có vị trí trung tâm và đóng góp cho tiến trình xây dựng Huế trở thành thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Với vị trí kim cương ngay bên bờ sông Hương - biểu tượng của Huế, dự án không chỉ mang lại diện mạo mới, hiện đại và sang trọng cho trung tâm đô thị, mà còn góp phần nâng tầm trải nghiệm dịch vụ, thương mại và du lịch của thành phố. Dự án cũng là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn cảnh quan với đầu tư hạ tầng dịch vụ chất lượng cao, nhằm góp phần đưa Huế trở thành điểm đến chất lượng - đẳng cấp - khác biệt trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương khẳng định, lễ giới thiệu dự án chỉ mới là bước khởi đầu. Điều quan trọng là làm sao để khu dịch vụ này vận hành hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, cho du khách và cho sự phát triển chung của thành phố. UBND thành phố Huế cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để dự án phát huy tối đa giá trị, trở thành một không gian dịch vụ - văn hóa - du lịch tiêu biểu của Huế, gắn với hình ảnh dòng sông Hương mãi trong xanh, thơ mộng và đầy sức sống.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
 Từ khóa:
dự ángiới thiệuQuảng trường Thời Đại HuếHuế Times Squarera mắt dự án
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu Trinh

Sáng 31/8, Công ty CP Đầu tư và Thương mại dịch vụ Phú Xuân phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức lễ khởi công Dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu Trinh (Khách sạn The Moonlit Hue). Đến dự lễ khởi công có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương, cùng đại diện Ban thường vụ Thành ủy và các sở, ban, ngành thành phố.

Khởi công dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu Trinh
Để doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ không đơn độc

Đây là nội dung được quan tâm trong sự kiện “Tech Startup Day: Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ thành phố Huế” được Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố (Hue Innovation Hub) tổ chức ngày 29/8.

Để doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ không đơn độc
Khởi công 4 dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng 19/8, UBND TP. Huế tổ chức khởi công đồng thời 4 dự án hạ tầng kỹ thuật (HTKT) các khu tái định cư và nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua TP. Huế.

Khởi công 4 dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng
Các công trình - dự án khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Huế sẽ được khởi công, khánh thành và đưa vào sử dụng. Những dự án này góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, thương mại – dịch vụ, công nghiệp, giáo dục và giao thông đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Các công trình - dự án khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2 9
“Tổng lực” để có mặt bằng cho dự án giao thông

Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông được cho là khâu then chốt cho phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, nhiều dự án công trình giao thông thường gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ. Do vậy, cùng với việc đảm bảo chế độ chính sách trong bồi thường, cần tăng cường vận động người dân để sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án.

“Tổng lực” để có mặt bằng cho dự án giao thông

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top