Những công trình nâng tầm đô thị Huế

Cầu vượt cửa biển Thuận An đang dần hoàn thiện

Những điểm sáng chiến lược

Tại công trình cầu vượt cửa biển Thuận An - cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung những ngày này đang là cao điểm thi công. Chủ đầu tư, kỹ sư và công nhân đang chạy đua với thời gian để kịp thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9 - thời điểm đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Vượt qua thời tiết khắc nghiệt, áp lực tiến độ, tất cả đều chung một tinh thần: Biến công trình thành biểu tượng của ý chí và khát vọng vươn lên. Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ là điểm nhấn kiến trúc độc đáo, mà còn mở ra tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm TP. Huế với khu vực ven biển, thúc đẩy mạnh mẽ du lịch, giao thương và kinh tế vùng. Đây cũng chính là minh chứng sống động cho tư duy phát triển đột phá - lấy hạ tầng làm đòn bẩy chiến lược.

Quan điểm “Huế không thể chỉ phát triển dựa vào di sản và du lịch” - từng được ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế nhấn mạnh khi nói về sự phát triển của thành phố đang dần trở thành hiện thực. Thành phố đang chủ động chuyển mình theo mô hình phát triển kinh tế đa trụ cột, với các mũi nhọn: Công nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh và giao thông hiện đại.

Tại các khu công nghiệp, khu kinh tế như Chân Mây - Lăng Cô, Phong Điền..., nhiều dự án chiến lược đang hội tụ và phát triển như: Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế; Trung tâm Logistics cảng Chân Mây; Nhà máy Kanglongda Huế; Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza; Nhà máy kính hoa siêu trắng Đạt Phương… Không chỉ thu hút nguồn vốn lớn và công nghệ hiện đại, các dự án này còn tạo ra chuỗi giá trị gia tăng, đặt nền móng cho ngành công nghiệp chế biến - chế tạo, sản xuất, láp ráp ô tô, lĩnh vực đang được TP. Huế ưu tiên phát triển trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Giao thông - đòn bẩy mở rộng không gian phát triển

Hạ tầng giao thông đang “lột xác” mạnh mẽ. Từ các trục liên vùng như: Quốc lộ 49, cao tốc Bắc - Nam phía đông đến các tuyến giao thông nội đô như đường Tố Hữu nối dài đến sân bay Phú Bài... tất cả đang được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, tạo nên mạng lưới liên kết vững chắc giữa trung tâm thành phố với các vùng phụ cận.

Những tuyến giao thông chiến lược như: Đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2), đường tây phá Tam Giang - Cầu Hai… không chỉ kết nối nội địa, mà còn mở rộng liên kết vùng, liên kết quốc tế - tạo thế và lực mới cho sự phát triển toàn diện. Giao thông thông suốt sẽ rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực, hình thành chuỗi đô thị động lực, mở rộng không gian phát triển đồng bộ hơn, sâu rộng hơn.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược phát triển hiện nay là sự gắn kết giữa đầu tư hạ tầng với bài toán an sinh xã hội, nhất là giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Các dự án tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, khu đô thị mới An Vân Dương, Khu công nghiệp Gilimex, Khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây… đã và đang mở ra hàng chục ngàn cơ hội việc làm trực tiếp, kéo theo nhiều việc làm gián tiếp trong lĩnh vực dịch vụ, vận tải, cung ứng..., góp phần nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội.

Người dân có việc làm, có thu nhập ổn định là nền tảng căn bản cho sự phát triển bền vững của đời sống văn hóa - xã hội. Những tuyến đường được đầu tư rộng mở, những nhà máy hiện đại, những khu đô thị khang trang mọc lên giữa màu xanh thiên nhiên… đang cùng nhau định hình một diện mạo Huế tràn đầy khát vọng, năng lượng và đổi mới.

Không khó để nhận ra rằng, sự xuất hiện đồng bộ của các dự án chiến lược là kết quả của một tầm nhìn dài hạn, một quyết tâm chính trị rõ ràng, cùng với môi trường đầu tư cởi mở, hành chính minh bạch, hiệu quả. Đây chính là biểu hiện sinh động nhất cho sự đồng lòng giữa chính quyền và Nhân dân trong hành trình kiến thiết tương lai của thành phố.

Với những nền tảng đã và đang được thiết lập, chúng ta có cơ sở để tin rằng Huế sẽ không còn là “vùng trũng” của công nghiệp, dịch vụ. Thành phố đang từng bước vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh và du lịch chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong tương lai không xa, một đô thị Huế hiện đại, văn minh - nơi hội tụ giữa bảo tồn và phát triển, giữa di sản và đổi mới sẽ hiện hữu rõ nét. Một Huế nơi người dân không chỉ sống, mà còn được sống tốt, sống hạnh phúc và tự hào trên chính quê hương mình.