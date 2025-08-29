Khởi công dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu Trinh

Lãnh đạo TP. Huế tham gia nhấn nút khởi công công trình

Dự án được xây dựng với diện tích hơn 1.377m2, có công suất thiết kế quy mô 4 tầng (khoảng 30-50 phòng) và chiều cao không quá 18m. Công trình dự án thuộc cấp III và bậc chịu lửa cấp III… bằng nguồn vốn tự có và huy động từ các nguồn khác của chủ đầu tư.

Theo ông Cao Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại dịch vụ Phú Xuân, đơn vị cam kết đầu tư công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tạo điểm nhấn kiến trúc về cảnh quan hai bên bờ sông An Cựu và trục đường Điện Biên Phủ, nhằm quảng bá hình ảnh Huế, thu hút du khách trong và ngoài nước đến Huế.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu Trinh là một thiết chế nhằm bổ sung thêm về hạ tầng dịch vụ du lịch cho TP. Huế. Đồng thời, mong rằng công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, quy mô kiến trúc đẹp, sang trọng, làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến Huế.