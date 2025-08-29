Khánh thành hợp phần Đường phố thông minh

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành

Tham dự buổi lễ có ông Lee Byunghwa, Giám đốc quốc gia KOICA tại Việt Nam; bà Kim Narae, Phó Giám đốc Văn phòng KOICA Việt Nam. Về phía thành phố Huế có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hợp phần Đường phố thông minh được Chủ tịch UBND TP. Huế phê duyệt tại Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 24/7/2023, với mục tiêu hỗ trợ sáng kiến xây dựng đô thị thông minh gắn với phát triển du lịch văn hóa bền vững. Công trình bao gồm hệ thống chiếu sáng, camera giám sát thông minh và wifi công cộng dọc sông Hương.

Cụ thể, hệ thống chiếu sáng thông minh được lắp đặt tại khu vực phía Đông và Tây cồn Dã Viên, công viên Bùi Thị Xuân, Nhà hát sông Hương, sử dụng các loại đèn led hiện đại, đèn chiếu sáng dải ngân hà và đèn chiếu sáng cảnh quan bằng máy chiếu GOBO. Hạng mục camera gồm 43 thiết bị giám sát lắp đặt hai bên bờ sông, kết nối với Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố. Song song đó, 44 trạm phát wifi công cộng cũng được bố trí tại các công viên ven sông, phục vụ nhu cầu kết nối của người dân và du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lee Byunghwa, Giám đốc quốc gia KOICA tại Việt Nam, nhấn mạnh, hợp phần đường phố thông minh sẽ góp phần làm sáng không gian đô thị, thúc đẩy quảng bá văn hóa, phát triển du lịch bền vững và thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Thay mặt lãnh đạo TP. Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh khẳng định đây là thành quả quan trọng trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, nhưng vẫn gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng. Công trình cũng là bước tiếp nối trong chuỗi dự án quy hoạch hai bờ sông Hương do KOICA tài trợ, đồng thời phản ánh mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Huế và KOICA, phù hợp với tầm nhìn đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Ông Hoàng Hải Minh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới KOICA, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý dự án, Tư vấn quản lý dự án và liên danh nhà thầu YUNGCHANG đã đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng KOICA và các đối tác sẽ tiếp tục đồng hành trong các hợp phần tiếp theo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành thành phố văn hóa, du lịch thông minh hàng đầu.