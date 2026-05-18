Điểm tựa thời “bão giá”

HNN - Thị trường vật liệu xây dựng và nhân công từ đầu năm đến nay có chiều hướng tăng cao, trở thành bài toán khó đối với nhiều hộ gia đình đang có nhu cầu xây dựng và sửa sang nhà cửa. Giữa bối cảnh đó, chương trình cho vay nhà ở xã hội do chính quyền, các hội đoàn thể phường Kim Trà hỗ trợ đã thực sự trở thành “điểm tựa”, giúp nhiều người có thu nhập thấp và cán bộ, công chức tự tin hiện thực hóa ước mơ về ngôi nhà mới.

 Khảo sát đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với các hộ khó khăn ở Kim Trà

Đến thăm công trình đang xây dựng của ông Phạm Quốc Linh ở tổ dân phố Xuân Đài, phường Kim Trà, chúng tôi cảm nhận rõ sự băn khoăn lo lắng của gia đình. Chia sẻ về hành trình xây nhà, ông Linh cho biết: “Vợ chồng tôi làm lụng vất vả nhiều năm, tích góp mãi mới đủ tiền mua đất. Công trình khởi công vào tháng 2 năm nay, tuy nhiên sau đó giá vật liệu mỗi ngày một tăng cao khiến chúng tôi không thể kham nổi và dự định phải hoãn lại thêm vài năm nữa mới tiếp tục hoàn thành ngôi nhà”.

Trước hoàn cảnh đó, vợ chồng ông Phạm Quốc Linh đã được sự hỗ trợ từ chính quyền, tổ chức đoàn thể địa phương tín chấp Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Hương Trà cho gia đình ông tiếp cận được khoản vay ưu đãi. Có nguồn vốn trong tay vào đúng thời điểm then chốt, vợ chồng ông tự tin tiếp tục mua vật liệu xây dựng, ký kết hợp đồng với đơn vị thi công triển khai thực hiện ước mơ đời người. “Nếu không có nguồn vốn này, chắc chắn ngôi nhà sẽ khó hoàn thành trong năm nay”, ông Linh chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ người nghèo, nguồn vốn nhà ở xã hội do chính quyền phường Kim Trà phối hợp với NHCSXH Hương Trà triển khai là “phao cứu sinh” cho đội ngũ cán bộ, công chức, những người có thu nhập ổn định nhưng khó tích lũy một khoản tiền lớn để xây nhà trong thời điểm giá nguyên vật liệu tăng cao như hiện nay. Bà Lê Thị Hải trú tại tổ dân phố Thượng Khê, phường Kim Trà, vừa được hỗ trợ nguồn vốn vay, bày tỏ: “Với lãi suất ưu đãi 5,4%/năm và thời hạn vay dài hạn lên đến 25 năm, nên áp lực trả nợ hằng tháng được chia nhỏ, phù hợp với mức lương viên chức hiện nay. Điều này giúp chúng tôi vừa có thể sở hữu ngôi nhà khang trang, vừa đảm bảo chi phí sinh hoạt cho gia đình. Đây là chính sách nhân văn, tiếp thêm động lực để chúng tôi yên tâm công tác, cống hiến cho địa phương”.

Ông Hồ Lê Hoàng Thịnh - Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho biết: Trước những áp lực mà người dân đang đối mặt khi chi phí xây dựng gia tăng, chính quyền địa phương đã phối hợp với NHCSXH Hương Trà triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội. Đó không chỉ đơn thuần là việc giải ngân nguồn vốn ưu đãi, mà là thực hiện chính sách an sinh xã hội trọng yếu của Đảng và Nhà nước. Tại địa phương, chúng tôi tập trung chỉ đạo các tổ chức hội đoàn thể phối hợp với ngân hàng thực hiện rà soát đúng đối tượng, đảm bảo tính công khai, minh bạch việc hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn kịp thời. Đây cũng là cách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Mỗi mái ấm được hình thành đã mang lại niềm tin lớn cho người thu nhập thấp, công nhân và người có công thông qua các ưu đãi thực tế như lãi suất thấp (khoảng 5,4%/năm), thời gian vay dài và hạn mức lên tới 80% giá trị hợp đồng. Qua đó, giúp người có thu nhập thấp, công nhân... hiện thực hóa giấc mơ an cư, giảm gánh nặng tài chính và cải thiện đời sống.

Bài, ảnh: BÁ TRÍ
