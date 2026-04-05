Huế định hình 4 vùng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đặc trưng

HNN.VN - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 2/4/2026 về phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2027.

 Trải nghiệm du lịch cộng đồng tại điểm du lịch Cầu ngói Thanh Toàn

Kế hoạch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, cảnh quan, văn hóa bản địa, làng nghề truyền thống và các hoạt động sinh kế nông nghiệp - ngư nghiệp; phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng theo từng không gian sinh thái, góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm du lịch của thành phố. Phát triển các sản phẩm du lịch mới có tính sáng tạo và khác biệt…

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu hình thành 4 cụm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo các không gian đặc trưng gồm: Ven sông - ven đô; đầm phá - biển; miền núi - sinh thái rừng; nông nghiệp - làng quê. Đồng thời, rà soát, lựa chọn khoảng 10 - 12 xã, phường có tiềm năng để triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027; đánh giá, nhân rộng phù hợp điều kiện thực tế. Đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác tối thiểu 8 - 10 mô hình điểm bảo đảm điều kiện hạ tầng, môi trường, an toàn và khả năng đón khách.

Thành phố sẽ xây dựng, chuẩn hóa nội dung thuyết minh, câu chuyện sản phẩm. Phấn đấu khoảng 50% hộ dân tham gia trực tiếp hoạt động du lịch được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; từng bước chuẩn hóa kỹ năng thuyết minh, hướng dẫn, đón tiếp du khách gắn với nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan.

Định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo 4 vùng trải nghiệm đặc trưng, gồm: Vùng Di sản - sông Hương - làng nghề, nhà vườn Huế; vùng biển - đầm phá Tam Giang - văn hóa làng chài và sinh kế ngư nghiệp; vùng miền núi - sinh thái suối thác - văn hóa dân tộc bản địa; vùng nông nghiệp sinh thái - làng quê - trải nghiệm OCOP.

Để triển khai hiệu quả, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực; khảo sát, quy hoạch và đầu tư hạ tầng; phát triển sản phẩm, dịch vụ và mô hình du lịch; đào tạo, nâng cao năng lực và chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch; đảm bảo môi trường du lịch.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
