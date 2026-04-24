Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn cùng 57 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

Tối 10/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, vào lúc 13 giờ cùng ngày, Tàu 314 thuộc đơn vị vừa tiếp cận và triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho tàu cá QNa 91117 TS sau khi phương tiện này bị một tàu hàng chưa rõ số hiệu va chạm gây thủng thân tàu nghiêm trọng.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 314 tiếp cận tàu cá bị nạn. 

Trước đó, vào lúc 3 giờ 50 phút sáng cùng ngày, Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được lệnh điều Tàu 314 đang trực tại khu vực Tây Nam đảo Đá Nam, quần đảo Trường Sa cơ động về hướng Đông Bắc đảo Song Tử Tây để hỗ trợ tàu cá QNa 91117 TS cùng 57 thuyền viên đang gặp nguy hiểm.

Sau gần 10 giờ cơ động, đến 13 giờ, Tàu 314 đã tiếp cận thành công tàu cá tại vị trí cách đảo Song Tử Tây khoảng 75 hải lý. 

Ông Lương Văn Hợi, thuyền trưởng kiêm chủ tàu QNa 91117 TS (sinh năm 1972, quê quán Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết, khoảng 23 giờ đêm ngày 9/5, khi tàu đang hành nghề câu mực thì bất ngờ bị một tàu hàng va chạm mạnh từ phía mạn trái. Do trời tối và sự việc diễn ra quá nhanh, các thuyền viên không kịp nhận dạng được tàu va chạm.

Cú đâm khiến thân Tàu QNa 91117 TS xuất hiện hai lỗ thủng lớn hình chữ nhật nằm ngay sát mặt nước ở khu vực trước mũi. Lỗ bên mạn trái kích thước 5x70cm và mạn phải là 5x50cm. Mặc dù các ngư dân đã nỗ lực khắc phục sơ bộ, nhưng nước biển vẫn liên tục tràn vào khoang, đe dọa sự an toàn của phương tiện và tính mạng của 57 thuyền viên trên tàu. 

Ngay sau khi tiếp cận, Tàu 314 đã cử 2 tổ gồm: Tổ kỹ thuật nhanh chóng vận chuyển vật tư chuyên dụng để sang hỗ trợ ngư dân chống chìm và tổ y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ 57 ngư dân.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Tàu 314, hiện tinh thần và thể trạng của các thuyền viên đều ổn định; các lỗ thủng cơ bản đã được bịt kín, Tàu QNa 91117 TS cơ động di chuyển được với tốc độ 3-4 hải lý/giờ.

Sau khi được sự hỗ trợ từ Tàu 314, ông Lương Văn Hợi, thuyền trưởng đã quyết định tự đưa Tàu QNa 91117 TS về bờ sửa chữa.

