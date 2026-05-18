Lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong công tác hỗ trợ

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể chia sẻ tại hội thảo

Đổi mới phương thức hỗ trợ

DNNVV là bộ phận cấu thành quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân. Các DNNVV có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện thu nhập cho người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và tăng trưởng kinh tế. Xuất phát từ vai trò, vị trí đó, năm 2017, lần đầu tiên Quốc hội thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV. Luật được ban hành đã khắc phục những hạn chế, bất cập về chính sách và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV trước đây.

Sau hơn 8 năm triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV, nhiều chính sách hỗ trợ đã tác động tích cực tới DNNVV, góp phần giúp các DNNVV chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị. Tuy nhiên, việc triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV trong thực tế đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội nghiên cứu xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV. Mục tiêu xây dựng dự thảo nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành, bảo đảm cơ chế hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể khẳng định, các chính sách hỗ trợ phải lấy DNNVV làm trung tâm, xuất phát từ thực tiễn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn lực, tổ chức sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì thế, việc thiết kế chính sách hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc, phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp theo quy mô, lĩnh vực và giai đoạn phát triển. Đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng lấy kết quả, đầu ra làm căn cứ phân bố nguồn lực hỗ trợ, gắn với mục tiêu, đầu ra cụ thể, có thể lượng hóa được; bảo đảm dễ áp dụng, dễ kiểm tra và dễ đánh giá hiệu quả.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ xúc tiến thương mại

Đồng thời, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý gắn với trách nhiệm giải trình bảo đảm thống nhất trong quản lý Nhà nước về hỗ trợ DNNVV, phát huy tính chủ động, linh hoạt của địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách. Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn trình, dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, nâng cao tính công khai, minh bạch; đơn giản hoá điều kiện, quy trình, giảm thủ tục, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách.

Xây dựng chính sách theo đặc thù địa phương

Là địa phương được đánh giá cao trong triển khai các chương trình đồng hành, hỗ trợ DN, thành phố Huế đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách theo từng nhóm đối tượng, từ DN mới thành lập, DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh đến các DN đang hoạt động. Những nỗ lực này góp phần giúp Huế dẫn đầu cả nước ở chỉ số thành phần về chính sách hỗ trợ DN theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025).

Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính chia sẻ, hiện cơ chế chính sách vẫn thiếu tính đặc thù địa phương. Mỗi địa phương có cơ cấu DN, ngành nghề và dư địa phát triển khác nhau nên việc áp dụng một chính sách chung sẽ thiếu tính linh hoạt, khó phát huy hiệu quả toàn diện. Vì thế, khi xây dựng chính sách cần nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách theo hướng tăng tính phân cấp, phân quyền cho địa phương nhằm bảo đảm phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế - xã hội từng vùng, từng địa bàn. Việc tiếp cận chính sách vẫn khó khăn, nhiều DN gặp khó trong việc đáp ứng các tiêu chí vay vốn, thiếu tài sản bảo đảm hoặc chưa tiếp cận đầy đủ thông tin chính sách. Vì thế cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa điều kiện, thủ tục tiếp cận các chính sách hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là các chính sách tín dụng và tiếp cận vốn từ Quỹ Phát triển DNNVV.

Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển phát biểu tại hội thảo

Liên quan đến việc chuyển đổi số doanh nghiệp, luật mới cần bổ sung cơ chế hỗ trợ chi phí thuê nền tảng số, tư vấn chuyển đổi số, đào tạo nhân lực số, có chính sách khuyến khích DN tham gia các chương trình chuyển đổi số thông qua cơ chế hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế hoặc đồng hành kỹ thuật từ cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời bổ sung các giải pháp thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp lớn với DNNVV nhằm hình thành hệ sinh thái sản xuất, cung ứng và hỗ trợ phát triển bền vững.

Các chuyên gia, lãnh đạo sở ngành, các doanh nghiệp cũng tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc tiếp cận tín dụng, cơ chế hỗ trợ tài chính, đất đai, chính sách thúc đẩy DN theo hướng xanh, bền vững. Nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi Luật Hỗ trợ DNNVV cần hướng tới hỗ trợ thực chất hơn, đơn giản hóa thủ tục, tăng tính kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý và tạo điều kiện để DN phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.