Điểm đến Huế được quảng bá sâu rộng qua Năm Du lịch quốc gia

Đến dự hội nghị về phía Bộ VH, TT&DL có UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh. Về phía TP. Huế có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; các UVTV Thành ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố; Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng trao tặng bằng khen cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình và Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm

Nhiều kết quả nổi bật

Theo ngành Du lịch, trong khuôn khổ Năm DLQG - Huế 2025, hơn 170 sự kiện cấp quốc gia và địa phương đã được tổ chức (trong đó Bộ VH,TT&DL chủ trì tổ chức 8 hoạt động cấp quốc gia; các tỉnh, thành phố khác hưởng ứng 102 hoạt động; TP. Huế chủ trì 67 chương trình, sự kiện, lễ hội đặc sắc, hấp dẫn với quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế).

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, với kết quả trong năm 2025, TP. Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tăng trên 61% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc tổ chức Năm DLQG, đồng thời khẳng định tiềm năng, vị thế và sức hấp dẫn ngày càng tăng của du lịch Huế.

Năm DLQG - Huế 2025 với chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội, âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc không chỉ mang lại giá trị trải nghiệm, giải trí mà còn đóng vai trò then chốt trong xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy liên kết hợp tác. Các hoạt động đã góp phần khẳng định Huế là điểm đến đa dạng, giàu bản sắc, thân thiện, qua đó phát huy hiệu quả các loại hình du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và cảnh quan của địa phương.

Đưa các giá trị văn hóa vào các chương trình, hoạt động trong Năm DLQG - Huế 2025

Với hiệu ứng lan tỏa, Năm DLQG - Huế 2025 cũng đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành và đặc biệt là người dân địa phương. Các hoạt động văn hóa, du lịch hướng đến yếu tố lịch sử, bền vững được phát huy hiệu quả..., nhiều dự án được đầu tư, hoàn thành và đi vào hoạt động đã nâng cao chất lượng, thương hiệu của du lịch TP. Huế, góp phần tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa. Các chương trình hưởng ứng Năm DLQG, các hoạt động kích cầu du lịch của TP. Huế cũng như của các địa phương trong cả nước đã góp phần tích cực để trong năm 2025, dự kiến Việt Nam đón trên 22 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2024; khách du lịch nội địa năm 2025 ước đạt 130 triệu lượt, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 1 triệu tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, những kết quả đạt được cho thấy, sự chỉ đạo sâu sát của Đảng và Nhà nước, sự chia sẻ trách nhiệm, vào cuộc tâm huyết của TP. Huế, đóng góp vào thành công chung của ngành du lịch cả nước. “Khi dựa trên văn hóa, biết cách khai thác những đặc sắc của văn hóa để thiết kế sản phẩm du lịch thì sẽ tạo ra sự lan tỏa tích cực, góp phần phát triển du lịch, thu hút du khách”, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Lãnh đạo thành phố trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức Năm DLQG - Huế 2025

Với sự phối hợp chỉ đạo của VH,TT&DL, công tác tuyên truyền và quảng bá Năm DLQG - Huế 2025 đã được triển khai đa dạng, phong phú, không chỉ tạo sức hút mạnh mẽ, nâng cao nhận diện thương hiệu Huế trong nước và quốc tế, mà còn thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường khách du lịch, liên kết vùng miền, góp phần phát triển du lịch bền vững, đồng thời quảng bá hiệu quả các sản phẩm du lịch đặc trưng về di sản, sinh thái, văn hóa, ẩm thực, nâng cao trải nghiệm, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của du khách. Nhiều hoạt động, xúc tiến, quảng bá trong và ngoài nước hiệu quả đã góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến Huế nói riêng, Việt Nam nói chung.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển bền vững

Năm DLQG được tổ chức tại các địa phương từ năm 2003 đến nay. Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và quốc tế, đồng thời cũng là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam, được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Theo ngành Du lịch, phân tích Năm DLQG từ năm 2015 đến nay, tại các địa phương đăng cai tổ chức đều thấy sự gia tăng đáng kể về lượng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Sự thành công của Năm DLQG cũng tạo đà cho những bước phát triển về du lịch của các điểm đến, các địa phương.

Nghi thức trao cờ cho địa phương đăng cai Năm DLQG 2026 là tỉnh Gia Lai

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế cam kết tiếp tục nỗ lực, đổi mới và hành động quyết liệt hơn nữa để phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, từng bước đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, đúng theo yêu cầu của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 22/4/2025 của Ban chấp hành Đảng bộ TP. Huế về phát triển du lịch, dịch vụ du lịch TP. Huế giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ VH,TT&DL và UBND TP. Huế đã thực hiện nghi thức trao cờ cho địa phương đăng cai Năm DLQG 2026 là tỉnh Gia Lai. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, từ kinh nghiệm TP. Huế đạt được trong Năm DLQG 2025, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp quản, tổ chức tốt các hoạt động, tạo ra các sản phẩm mới. Gia Lai phải kể những câu chuyện của một vùng đất mới, bằng những chương trình, hoạt động hấp dẫn.

Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL cũng lưu ý, khi văn hóa, thiên nhiên và con người được xác định là 3 trụ cột quan trọng trong sản phẩm thì du lịch sẽ phát triển, thu hút du khách, lan tỏa tinh hoa văn hóa của Việt Nam nói chung và địa phương nói riêng.