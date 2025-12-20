Khép lại một Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đầy ấn tượng

Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL; lãnh đạo TP. Huế và các đại biểu tham dự chương trình

Đến dự chương trình bế mạc về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) có Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong. Về phía TP. Huế có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài. Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VH,TT&DL; các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy; nguyên lãnh đạo TP. Huế qua các thời kỳ; các vị khách quốc tế; lãnh đạo các tỉnh, thành bạn.

Mặc dù hơn 20 giờ chương trình mới chính thức bắt đầu, nhưng ngay từ 17 giờ chiều 20/12, ban tổ chức đã mở cổng check-in, đón khán giả vào khu vực sự kiện. Thời tiết khá đẹp, thuận lợi cho dòng người đổ về quảng trường Ngọ Môn - nơi sự kiện diễn ra. Từ 19 giờ, khu vực dành cho khán giả dần được lấp kín bởi hàng ngàn người. Không khí háo hức lan tỏa, như cùng chung nhịp chờ đợi khoảnh khắc khép lại một năm du lịch “bùng nổ” của cố đô.

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 được tổ chức theo dạng “Concert quốc gia của ngành du lịch”, cũng là mô hình concert âm nhạc - xu hướng giải trí đang được giới trẻ yêu thích. Theo ban tổ chức, việc nghiên cứu, lựa chọn tổ chức theo hình thức này tạo được sự gần gũi, thân thiện, gắn kết và tăng tính tương tác, đồng thời thể hiện tính đổi mới, sáng tạo phù hợp đón “Vận hội mới”. Các phần giới thiệu, phát biểu được rút gọn tạo cảm giác gần gũi, thân thiện với du khách.

Các nghệ sĩ Mỹ Tâm, Phạm Anh Khoa, Xuân Định K.Y, Ngọc Khuê, Bạch Trà, DJ Huy Ngô, Shumo A… mang đến một đêm diễn kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, được dàn dựng sáng tạo, giàu cảm xúc.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 là việc chuyển hóa các giá trị văn hóa - di sản thành nguồn lực, động lực để phát triển du lịch. Những di sản mang tầm thế giới của Huế - từ Nhã nhạc Cung đình, hệ thống di tích, làng nghề truyền thống đến ẩm thực cung đình đã được kết nối và làm mới để trở thành những sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, được tập trung quảng bá tại các thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam. Đây chính là hướng đi phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch văn hóa, khai thác di sản một cách thông minh và bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại lễ bế mạc

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 với chủ đề “Kinh đô xưa - Vận hội mới” đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật. Hơn 170 sự kiện văn hóa - du lịch được tổ chức; hơn 6 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến với Huế. Đặc biệt là, hình ảnh Cố đô đã lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống mới của du lịch Huế, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh thành công của Năm Du lịch quốc gia không chỉ bắt nguồn từ sự nỗ lực của chính quyền, mà còn từ sự kết nối, đồng hành tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, các nghệ sĩ, nghệ nhân, bạn bè quốc tế. Và trên hết, là tấm lòng mến khách, văn minh, trách nhiệm của người dân Huế - yếu tố then chốt tạo nên ấn tượng đẹp, dày công vun đắp “thương hiệu Huế” trong lòng bạn bè, du khách gần xa.

Trên cơ sở nền tảng những kết quả đạt được, Huế sẽ tiếp tục triển khai chiến lược phát triển thành phố di sản thông minh, xanh và bền vững, với trọng tâm là: Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với giá trị di sản và bản sắc văn hóa Huế. Đẩy mạnh chuyển đổi số và xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế. Tăng cường hợp tác công - tư trong đầu tư hạ tầng và dịch vụ du lịch. Xây dựng con người Huế hiện đại, năng động, nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa, thanh lịch, hiền hoà. Đây chính là hành trình để Huế từng bước vươn mình, không chỉ là điểm đến của ký ức, mà còn là thành phố của tương lai, hội nhập và phát triển mang tầm khu vực và quốc tế.

Chương trình bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 khép lại, không chỉ để lại ấn tượng về một đêm nghệ thuật đặc sắc, mà qua đó, nhiều người dân và du khách còn biết thêm những thông tin của du lịch Huế. Điều này cũng mở ra những kỳ vọng mới cho ngành công nghiệp không khói của Cố đô. Đó là câu chuyện của một thành phố di sản biết làm mới mình, gắn kết văn hóa với du lịch, để tạo nên một Năm Du lịch quốc gia giàu cảm xúc và nhiều thành công.

