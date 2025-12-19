Trao tặng hơn 4 tỷ đồng đến nạn nhân chất độc da cam trong năm 2025

Tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 tại hội nghị

Trong năm 2025, Thành hội đã vận động các cấp ngành, tổ chức và nhà hảo tâm hỗ trợ cho cán bộ, hội viên và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố trao tặng 4.405 suất quà với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, bằng các nguồn huy động được và ngân sách của các xã, phường đã tặng cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ vốn vay sinh kế cho các hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam cũng đặc biệt được chú trọng với các nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tạo điều kiện sản xuất, chăn nuôi, góp phần giúp các nạn nhân và gia đình làm kinh tế, phát triển đời sống. Thành hội tiếp tục công tác hỗ trợ sửa chữa nhà ở, trao học bổng dài hạn cho các em học sinh là con, cháu của nạn nhân chất độc da cam. Hỗ trợ tái thiết lập ổn định cuộc sống sau đợt mưa lũ vào tháng 10 và 11 vừa qua với hoạt động sửa chữa nhà ở, trao vốn sản xuất và tặng quà cho gia đình nạn nhân.

Trong thời gian tới, Thành hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để hiểu rõ hơn về thảm họa chất độc da cam/dioxin đã để lại những hậu quả, di chứng nặng nề cho bản thân và gia đình nạn nhân; xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế, mô hình khởi nghiệp, đào tạo nghề gắn với việc làm; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và thực hiện chê độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam…

Với những thành tích đạt được, Thành Hội nhận được bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc do Trung ương Hội trao tặng.