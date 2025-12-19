  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 19/12/2025 13:22

Trao tặng hơn 4 tỷ đồng đến nạn nhân chất độc da cam trong năm 2025

HNN.VN - Sáng 19/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
Tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 tại hội nghị

Trong năm 2025, Thành hội đã vận động các cấp ngành, tổ chức và nhà hảo tâm hỗ trợ cho cán bộ, hội viên và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố trao tặng 4.405 suất quà với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, bằng các nguồn huy động được và ngân sách của các xã, phường đã tặng cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ vốn vay sinh kế cho các hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam cũng đặc biệt được chú trọng với các nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tạo điều kiện sản xuất, chăn nuôi, góp phần giúp các nạn nhân và gia đình làm kinh tế, phát triển đời sống. Thành hội tiếp tục công tác hỗ trợ sửa chữa nhà ở, trao học bổng dài hạn cho các em học sinh là con, cháu của nạn nhân chất độc da cam. Hỗ trợ tái thiết lập ổn định cuộc sống sau đợt mưa lũ vào tháng 10 và 11 vừa qua với hoạt động sửa chữa nhà ở, trao vốn sản xuất và tặng quà cho gia đình nạn nhân.

Trong thời gian tới, Thành hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để hiểu rõ hơn về thảm họa chất độc da cam/dioxin đã để lại những hậu quả, di chứng nặng nề cho bản thân và gia đình nạn nhân; xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế, mô hình khởi nghiệp, đào tạo nghề gắn với việc làm; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và thực hiện chê độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam…

Với những thành tích đạt được, Thành Hội nhận được bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc do Trung ương Hội trao tặng.

Tin, ảnh: Phước Ly
 Từ khóa:
nạn nhânchất độc da camdioxinhội nghịtổng kết
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành cùng nạn nhân da cam

Hơn hai thập kỷ qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế không chỉ là nơi đồng hành, sẻ chia nỗi đau của hơn 3.200 nạn nhân mà còn là mái ấm tình người. Từ hỗ trợ chính sách, giúp dựng lại những mái nhà, đến đấu tranh đòi công lý, hành trình của hội là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị vì những phận đời mang di chứng da cam.

Đồng hành cùng nạn nhân da cam
Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh quan hệ đối tác y học cổ truyền

Trong bối cảnh thế giới đang chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về y học cổ truyền diễn ra từ 17-19/12/2025 tại New Delhi, hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ đã sẵn sàng nâng tầm quan hệ đối tác song phương đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh quan hệ đối tác y học cổ truyền
Khi Ba Lan trở thành nước Trung Âu đầu tiên được mời dự hội nghị thượng đỉnh G20

Ba Lan đã nhận lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Miami (Mỹ) vào năm tới với tư cách quan sát viên. Liệu trong thời gian Ba Lan có thể chính thức gia nhập “câu lạc bộ tinh hoa” và giúp đưa Trung Âu lên bản đồ quyền lực toàn cầu?

Khi Ba Lan trở thành nước Trung Âu đầu tiên được mời dự hội nghị thượng đỉnh G20

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top