Thúc đẩy du lịch golf phát triển bền vững

Đại diện lãnh đạo Bộ VH, TT&DL, lãnh đạo UBND thành phố và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội nghị

Hội nghị được chỉ đạo bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) cùng UBND TP. Huế, phối hợp tổ chức bởi Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch TP. Huế, Tập đoàn 54 và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA). Đến dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; về phía lãnh đạo TP. Huế có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình.

Nhiều tiềm năng phát triển

Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Hồ An Phong nhấn mạnh: Golf đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch chất lượng cao và bền vững của Việt Nam.

Trong tầm nhìn đến năm 2030, Bộ VH, TT&DL định hướng phát triển golf là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Golf sẽ trở thành cầu nối giữa thể thao, du lịch, đầu tư và giáo dục, nơi Việt Nam không chỉ đón khách chơi golf, mà còn đào tạo nhân lực, tổ chức sự kiện quốc tế và xây dựng chuỗi điểm đến golf mang bản sắc Việt Nam. Đây là bước đi cụ thể để hiện thực hóa “Tầm nhìn Golf Việt Nam 2030” - hướng tới một ngành công nghiệp golf bền vững, hội nhập và mang giá trị văn hóa Việt.

Bộ VH, TT&DL khuyến khích các địa phương tăng cường liên kết vùng để hình thành “cụm điểm đến golf quốc gia”, trong đó miền Trung, đặc biệt là Huế, có thể trở thành trung tâm của chuỗi sản phẩm golf, nghỉ dưỡng, văn hóa, sức khỏe và trải nghiệm bản địa. Thông qua đó, Việt Nam có thể từng bước xây dựng thương hiệu golf Việt Nam.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, golf vừa là một bộ môn thể thao, vừa là một hoạt động giải trí thú vị và cũng là một ngành dịch vụ mang lại doanh thu lớn. Tại Việt Nam năm 2022, doanh thu du lịch golf đạt khoảng 600 triệu USD và dự kiến sẽ chạm ngưỡng 1 tỷ USD vào năm 2025, chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch cả nước. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể đạt vài tỷ đô la Mỹ nếu được quan tâm đầu tư đúng mức.

Các doanh nghiệp lữ hành đến tham quan, khảo sát xây dựng sản phẩm ở sân golf Golden Sands Golf Resort

Việt Nam được đánh giá là điểm đến chơi golf lý tưởng trong khu vực châu Á với địa hình đa dạng; bờ biển dài với những bãi biển đẹp; đồi núi, cảnh quan hùng vĩ, khí hậu nhiệt đới, rất thuận lợi để đầu tư, phát triển sân golf và loại hình du lịch golf. Các sân golf tại Việt Nam có chất lượng tốt, được xây dựng ở những vị trí có cảnh quan đẹp, gắn liền với các khu nghỉ dưỡng sang trọng, trải khắp đất nước đã tạo nên sức hấp dẫn du khách đến nghỉ dưỡng và giải trí.

Thúc đẩy du lịch golf ở Huế và cả Việt Nam

Theo Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Hồ An Phong, Huế là điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam và châu Á, là trung tâm của con đường di sản miền Trung. Huế mang trong mình những giá trị di sản của quốc gia và thế giới với 8 di sản thế giới được UNESCO ghi danh, có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, tài nguyên du lịch phong phú, con người thân thiện và thực sự du lịch đã có những bước chuyển mình ấn tượng thời gian qua. Tại hội nghị này, với sự góp mặt của đại biểu, các chủ sân golf, hiệp hội golf quốc tế và các chuyên gia cũng như các tập đoàn du lịch - nghỉ dưỡng lớn, tất cả đều thể hiện sự ủng hộ và sẻ chia với Huế, ủng hộ cho sự phát triển của du lịch Huế cùng loại hình du lịch golf và chia sẻ với Huế về những ảnh hưởng do mưa lũ những ngày qua. Bên lề hội nghị, mọi người đã đóng góp ủng hộ Nhân dân Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh TP. Huế xác định rõ: Phát triển du lịch golf là một hướng đi chiến lược trong lộ trình xây dựng Huế trở thành “Thành phố di sản, thành phố lễ hội, thành phố du lịch thông minh, thân thiện và bền vững.” Golf không chỉ là sản phẩm du lịch, mà còn là một hệ sinh thái toàn diện, nơi thể thao, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, môi trường và di sản giao hòa, tạo nên trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Hiện nay, thành phố đang hoàn thiện quy hoạch và kêu gọi đầu tư cho 11 khu nghỉ dưỡng kết hợp sân golf trên địa bàn. Những dự án tiêu biểu như Laguna Lăng Cô Golf Club - tuyệt tác giữa thiên nhiên do huyền thoại Nick Faldo thiết kế - hay BRG Golden Sands Golf Resort, đạt Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia, là minh chứng cho tiềm năng và tầm nhìn của Huế trong lĩnh vực này.

Các chủ sân golf, hiệp hội golf quốc tế và các chuyên gia đến Huế tham dự hội nghị

Để phát triển du lịch golf, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng cần triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, cần nâng cao nhận thức toàn xã hội về vị trí, vai trò của ngành du lịch và du lịch golf trong nền kinh tế đất nước. Xác định đây là một ngành kinh tế mang lại giá trị gia tăng cao, tạo việc làm, đóng góp ngân sách, đồng thời lan tỏa hiệu quả đến các lĩnh vực khác như hàng không, lưu trú, thể thao, bất động sản nghỉ dưỡng và bán lẻ. Đặc biệt, cần hoàn thiện thể chế và ban hành chính sách nhằm hỗ trợ phát triển du lịch golf tại Việt Nam. Đồng thời, cần chú trọng xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch golf đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, cần ứng dụng khoa học, công nghệ trong đầu tư xây dựng, vận hành và quản lý các sân golf nhằm đạt hiệu quả cao, bảo vệ môi trường. Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển du lịch golf giữa doanh nghiệp du lịch - nhà đầu tư sân golf để tạo ra các combo sản phẩm/dịch vụ du lịch golf hấp dẫn, giá cả cạnh tranh. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư sân golf và các địa phương để hình thành chuỗi sản phẩm, dịch vụ golf trọn gói kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và khám phá văn hóa - thiên nhiên. Cuối cùng là đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch golf Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Gần 700 triệu đồng ủng hộ người dân Huế bị ảnh hưởng bão lũ Bên lề hội nghị, các đơn vị ủng hộ đồng bào vùng lũ thành phố Huế

Hưởng ứng đề nghị của Bộ VH, TT&DL, Ban Tổ chức hội nghị Chủ Sở hữu Sân Golf - Phát Triển Du Lịch Việt Nam phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ thành phố Huế, với mong muốn gửi đến bà con những món quà nghĩa tình, giúp bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Tại lễ phát động, các đơn vị đã ủng hộ với số tiền 690 triệu đồng.

Với vai trò nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn 54 - ông Jed Moore cho rằng dòng chảy của thế giới đang thay đổi từng ngày, từ dòng vốn đầu tư, cách khán giả tiếp cận thể thao, cho tới công nghệ và truyền thông. Trước sự chuyển động ấy, Việt Nam và các địa phương cần một hướng đi khác biệt, đó chính là lấy golf làm chất xúc tác, nhưng phải nhìn xa hơn phạm vi của golf, phải hướng tới sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành, nhà đầu tư và cộng đồng trong cùng một tầm nhìn chung.

Bà Renate Roeleveld, Giám đốc điều hành Hiệp hội Sân Golf châu Âu cho rằng, Huế có lợi thế thiên nhiên, các sân golf đẹp và nhiều yếu tố văn hóa, lịch sử để phát triển du lịch. Vấn đề của Huế là cần phát triển một hệ sinh thái du lịch golf đầy đủ, gắn với chất lượng dịch vụ đi kèm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Huế không phát triển golf theo chiều rộng hay số lượng dự án, mà chú trọng chất lượng, bản sắc và sự bền vững gắn liền với phát triển cộng đồng, môi trường và văn hóa bản địa, đồng thời luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược, có tâm và có trách nhiệm xã hội. Với vai trò là địa phương đăng cai Hội nghị, thành phố Huế mong muốn trở thành “hạt nhân kết nối” trong mạng lưới phát triển golf của miền Trung và cả nước. Huế hướng tới việc trở thành điểm hẹn thường niên của các sự kiện golf quốc gia và quốc tế, là nơi trao đổi kinh nghiệm, thử nghiệm mô hình phát triển mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngành.