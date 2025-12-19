Hội nghị thu hút sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp

Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” theo Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ xác định các quan điểm chủ đạo: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; cơ cấu lại toàn diện theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững; gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực; tăng cường vai trò quản lý, điều phối của Nhà nước và liên kết vùng, liên kết ngành.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sau quá trình triển khai, các quan điểm trên đã được thể chế hóa và quán triệt trong hệ thống chính sách, quy hoạch, chương trình và kế hoạch phát triển du lịch của cả nước. Về mục tiêu định lượng, so với thời kỳ trước khi ban hành Đề án (lấy mốc năm 2019), các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 đều tăng rõ rệt: Khách quốc tế ước đạt 22 triệu lượt (tăng 22,2%), khách nội địa 140 triệu lượt (tăng 64,7%), tổng thu du lịch vượt 1 triệu tỷ đồng (tăng 32,4%). Quy mô thị trường mở rộng, tốc độ phục hồi sau đại dịch nhanh, khẳng định bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Khách đến trải nghiệm du lịch Huế

Ở góc độ cơ cấu, mục tiêu tái cơ cấu thị trường, sản phẩm, doanh nghiệp, nguồn nhân lực và các nguồn lực phát triển du lịch được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực: Cơ cấu thị trường quốc tế dịch chuyển theo hướng đa dạng, ít phụ thuộc vào một số thị trường đơn lẻ; các dòng sản phẩm chủ đạo được nâng cấp, nhiều sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao hình thành; hệ thống doanh nghiệp được sàng lọc sau dịch, có xu hướng chuyên nghiệp hóa; hạ tầng du lịch được cải thiện rõ rệt; các nguồn lực phát triển du lịch được huy động tối đa. Những kết quả này cho thấy mục tiêu chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, coi trọng chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đã bước đầu được hiện thực hóa trong thực tiễn.

Tuy nhiên, so với yêu cầu và tầm nhìn mà đề án đặt ra, một số nội dung vẫn còn khoảng cách: Chất lượng và tính khác biệt của sản phẩm giữa các vùng, miền chưa đồng đều; mức chi tiêu bình quân và thời gian lưu trú của khách quốc tế chưa tương xứng tiềm năng; liên kết vùng tuy mở rộng nhưng chưa thật sự bền chặt; chuyển đổi số và chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực chưa đồng đều giữa các nhóm địa phương và doanh nghiệp; một số điểm đến vẫn còn tồn tại hiện tượng quá tải, ô nhiễm môi trường và hạn chế về văn minh du lịch. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được tập trung xử lý trong giai đoạn tiếp theo để mục tiêu ngành kinh tế mũi nhọn được hiện thực hóa ở mức sâu hơn, bền vững hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là thời điểm quyết định để Việt Nam bứt phá và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới. Việc sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược du lịch đến năm 2030 và tổng kết Đề án cơ cấu lại ngành du lịch ở thời điểm này là cơ hội quan trọng để nhìn nhận thẳng thắn, đánh giá đúng thực trạng và xác định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tin tưởng rằng với quyết tâm của Chính phủ, sự phối hợp liên ngành, sự năng động của các địa phương và sự đồng hành của doanh nghiệp... bước vào giai đoạn mới với những vị thế mới, du lịch Việt Nam sẽ tăng tốc - bứt phá - phát triển bền vững, hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.