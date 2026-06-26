"Áo dài qua phố" lan tỏa vẻ đẹp Huế và thông điệp sống xanh

Các đại biểu cùng những thành viên trong đoàn tham gia hoạt động đạp xe vì môi trường chụp ảnh lưu niệm trước giờ xuất phát

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026 (diễn ra từ ngày 3 - 10/7/2026). Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, tôn vinh vẻ đẹp di sản trong nhịp sống hiện đại; tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài” đến với du khách và Nhân dân.

Thông qua hoạt động này góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Huế xanh, văn minh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn giá trị di sản văn hóa.

Đoàn ngang qua cầu Dã Viên

Tại chương trình, hơn 200 thành viên, gồm đại diện lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố đã cùng mặc trang phục áo dài, đạp xe qua các con phố của Huế.

Hoạt động đạp xe bắt đầu từ 6 giờ sáng, với lộ trình xuất phát tại khu vực quảng trường trước Trường THPT chuyên Quốc Học Huế - đường Lê Lợi - cầu Ga - đường Bùi Thị Xuân - cầu Dã Viên - đường Lê Duẩn - đường Trần Hưng Đạo - cầu Trường Tiền - đường Lê Lợi rồi trở lại địa điểm tập kết ban đầu.

Sắc tím áo dài qua cầu Trường Tiền

Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết: Hoạt động đạp xe “Áo dài qua phố” cũng là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ trên địa bàn thành phố cùng đồng hành, chung tay thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, hướng tới chào mừng Ngày Du lịch Việt Nam 9/7.

Thông qua sự kết hợp giữa nét đẹp trang phục áo dài truyền thống và hoạt động thể thao cộng đồng, chương trình không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cố đô đến đông đảo du khách trong và ngoài nước mà còn khẳng định cam kết của thành phố trong việc xây dựng môi trường đô thị văn minh, bền vững, lan tỏa hình ảnh đẹp của Huế - “Xanh - sạch - sáng”.