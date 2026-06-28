Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế tài trợ cho Cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”

Ký kết hợp tác chiến lược giữa 2 đơn vị

Tham dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thuỳ Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Đây là hoạt động đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, hướng tới phát huy thế mạnh của lĩnh vực bảo tồn di sản và chăm sóc sức khỏe, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến với du khách trong và ngoài nước.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp quảng bá hình ảnh, thương hiệu gắn với các giá trị văn hóa truyền thống và di sản Huế; đồng hành cùng các hoạt động của Festival Huế; tổ chức các chương trình văn hóa, triển lãm, hội thảo khoa học và hoạt động trải nghiệm nhằm lan tỏa giá trị di sản, nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng.

Trao biển tài trợ tượng trưng

Một trong những nội dung được hai đơn vị kỳ vọng là thúc đẩy phát triển lĩnh vực du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại Huế. Trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế sẽ nghiên cứu xây dựng các sản phẩm, mô hình kết hợp giữa trải nghiệm di sản và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hướng đến phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp truyền thông, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ trên hệ thống kênh thông tin của mỗi bên; triển khai các chương trình hỗ trợ dành cho cán bộ, nhân viên, đối tác và khách hàng.

Tại lễ ký kết, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế đã trao kinh phí tài trợ 300 triệu đồng cho Cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”. Cuộc thi là một trong những hoạt động của Festival Huế 2026, hướng đến quảng bá vẻ đẹp văn hóa, cảnh quan và con người Huế thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh.