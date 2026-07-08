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ClockThứ Sáu, 10/07/2026 14:42

Huế hướng đến nhóm dẫn đầu về chỉ số phát triển du lịch

HNN - Từ vị trí thứ 9/30 tỉnh, thành trong phạm vi nghiên cứu của chỉ số phát triển du lịch cấp tỉnh (VTDI 2024), TP. Huế đặt mục tiêu vươn lên nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước vào năm 2030. Đây không chỉ là câu chuyện cải thiện thứ hạng, mà còn là thước đo năng lực cạnh tranh của điểm đến, từ chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số đến khả năng tạo ra những sản phẩm đủ sức “giữ chân” du khách.

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Các sản phẩm đặc sắc của làng nghề truyền thống cũng là yếu tố tạo ra sự khác biệt của du lịch Huế 

Nhìn thẳng vào điểm mạnh, điểm yếu

Báo cáo “Chỉ số phát triển du lịch cấp tỉnh của Việt Nam VTDI 2024” cho thấy, trong 30 tỉnh, thành phố thuộc phạm vi nghiên cứu chỉ số này, Huế xếp thứ 9, với nhiều điểm mạnh. Huế được đánh giá cao ở một số nhóm chỉ số như: môi trường thuận lợi, hạ tầng và dịch vụ, tài nguyên du lịch, sự bền vững của du lịch. Tuy nhiên, nhóm chỉ số chính sách và điều kiện cho du lịch lại là một yếu điểm (đạt 4,10 điểm, thấp hơn điểm trung bình 4,54, theo báo cáo chỉ số phát triển du lịch cấp tỉnh của Việt Nam VTDI 2024).

Trong 17 trụ cột được đánh giá, Huế nổi bật ở các đánh giá về y tế và vệ sinh (hạng 2), hạ tầng hàng không (hạng 4), sự bền vững về môi trường và năng lượng trong du lịch (hạng 2), môi trường kinh doanh (hạng 6), hạ tầng mặt đất và cảng (hạng 6), tài nguyên văn hóa (hạng 7) và an toàn và an ninh (hạng 9). Đây là những lợi thế quan trọng tạo nền tảng cho phát triển du lịch.

Bên cạnh mặt tích cực, du lịch Huế vẫn còn bộc lộ nhiều thách thức. Đáng chú ý, 2 trụ cột có kết quả thấp là nhân lực và thị trường lao động (hạng 24), thu thập và chia sẻ dữ liệu (hạng 26). Trong nhiều lần trao đổi, ThS. Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch thành phố cho rằng, nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao vẫn là thách thức của Huế. Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, việc thiếu đội ngũ quản lý có trình độ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực điều hành, phát triển sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch.

Thực tế, đối với Huế, các trụ cột được đánh giá ở mức vừa phải cũng không ít, gồm: Tác động kinh tế - xã hội của du lịch (hạng 10); mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông (hạng 14); hạ tầng và dịch vụ du lịch (hạng 14); tài nguyên phi giải trí (hạng 21); sức cạnh tranh về giá (hạng 18); mức độ ưu tiên cho du lịch (hạng 16), tài nguyên tự nhiên (hạng 15) và sự bền vững về nhu cầu du lịch (hạng 16). Các trụ cột này có hiệu quả hoạt động tốt và còn dư địa để cải thiện. Nghĩa là nếu có sự quản lý và một định hướng tốt, Huế hoàn toàn có thể phát triển các trụ cột này, tạo ra năng lực cạnh tranh phát triển du lịch.

 Du khách tham quan Huế

Phấn đấu vào tốp 5 dẫn đầu

Từ những điểm mạnh, yếu được nhận diện, thành phố đã xây dựng một “con đường đến tốp 5” chỉ số phát triển du lịch cho Huế. Kế hoạch số 341/KH-UBND về nâng cao chỉ số phát triển du lịch cấp tỉnh của Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 được UBND thành phố ban hành ngày 15/6/2026 xác định rất rõ mục tiêu của Huế. Đó là đến năm 2030, chỉ số phát triển du lịch cấp tỉnh của Việt Nam (VTDI) của TP. Huế đạt từ 4,5 điểm trở lên; duy trì vị thế trong nhóm các địa phương có chỉ số phát triển du lịch cao của cả nước, đồng thời phấn đấu cải thiện thứ hạng, hướng tới nhóm 5 địa phương dẫn đầu. Đây không phải là mục tiêu “quá sức” nhưng cũng không hẳn là dễ dàng, trong bối cảnh các địa phương đều tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sức hút cho điểm đến và phát triển du lịch bền vững hơn.

Để nâng cao thứ hạng phát triển du lịch của TP. Huế giai đoạn 2026 - 2030, thành phố và ngành du lịch địa phương cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo hướng duy trì và phát huy các chỉ số thành phần thuộc các trụ cột có thứ hạng cao; tập trung cải thiện các trụ cột có thứ hạng trung bình và ưu tiên khắc phục các trụ cột có thứ hạng thấp.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch, thành phố cần tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực được xem là nhiệm vụ cấp thiết. Việc tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý sẽ giúp Huế giải quyết điểm còn hạn chế về nhân lực chất lượng cao.

Theo định hướng, cùng với việc nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng nghề và năng lực quản trị cho lực lượng lao động trong ngành du lịch, thành phố cũng sẽ tăng cường công tác dự báo nhu cầu nhân lực du lịch theo từng giai đoạn, từng phân khúc thị trường, làm cơ sở định hướng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của ngành, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động du lịch gắn với cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động.

Chuyển đổi số và xây dựng hệ thống dữ liệu du lịch được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Theo định hướng của thành phố, ngành du lịch sẽ đầu tư, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch thống nhất, đồng bộ; bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch và các lĩnh vực liên quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, xúc tiến quảng bá, cung cấp dịch vụ du lịch và nâng cao trải nghiệm du khách; từng bước ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ công tác phân tích, dự báo và phát triển thị trường du lịch…

Đặc biệt, việc đầu tư, phát triển hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch; tăng cường xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch hay phát triển du lịch theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường đều là những giải pháp đòi hỏi sự chung tay của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Bài, ảnh: HỮU PHÚC
 Từ khóa:
chỉ sốphát triểndu lịch
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