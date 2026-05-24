Vị hương xứ Huế giữa xứ sở hoa anh đào

Chị Hoàng Thị Thôi gửi tình yêu quê hương vào từng món ăn

Từ căn bếp quê nhà

Trong không gian nhộn nhịp của quán Huế Thương, chị Hoàng Thị Thôi vừa bận rộn điều phối công việc lẫn kiểm tra những đơn hàng online khách đặt. Chia sẻ về duyên nghề của mình, chị kể: “Hơn 10 năm trước, khi rời quê hương Phong Thái sang Nhật Bản học tập, hành trang tôi mang theo là ước mơ lẫn nỗi nhớ nhà trong từng món ăn mẹ nấu. Thật sự lúc ấy tôi chưa từng nghĩ có một ngày, mình lại trở thành một cô chủ nhỏ chuyên phục vụ các món ăn quê hương tại đất nước Mặt trời mọc”.

Những năm tháng học tập tại Nhật Bản, căn bếp nhỏ trong phòng trọ trở thành nơi chị gửi gắm nỗi nhớ quê. Chị thường tự tay nấu nướng các món ăn quen thuộc như một cách để tìm lại hương vị của quê nhà nơi đất khách.

Ban đầu, việc nấu những món ăn Huế chỉ là cách để chị vơi bớt nỗi nhớ nhà. Thế nhưng, các món ăn do chị chế biến ngày càng được bạn bè đồng hương và cả người Nhật yêu thích. Nhận thấy nhu cầu ngày một tăng, chị bắt đầu bán đồ ăn online trong thời gian nghỉ học. Từ những đơn hàng nhỏ với bánh lọc, bánh nậm, lượng khách quen dần nhiều hơn và cách đây khoảng bốn năm, quán Huế Thương chính thức ra đời.

Giữ vị Cố đô

Làm món Huế ở Nhật Bản không đơn giản là nấu ăn theo công thức. Theo chị Thôi, khó khăn lớn nhất là tìm được nguyên liệu phù hợp để giữ đúng hương vị Huế. Từ lá chuối dùng để gói bánh, các loại bột, gia vị đến nguyên liệu chế biến đều mất nhiều thời gian tìm kiếm và có giá thành cao hơn tại Việt Nam.

Chỉn chu trong từng món ăn, thực đơn của Huế Thương khá đa dạng với bún bò Huế, bún mắm nêm, nem lụi, hến xúc bánh tráng cùng nhiều loại bánh truyền thống như bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo, bánh ít hay bánh ép.

Với chị Quỳnh Nhi, du học sinh quê ở xã A Lưới 2 đang học tập tại tỉnh Ehime, Huế Thương là địa chỉ quen thuộc mỗi khi có dịp đến Osaka. Chị Nhi cho biết thông qua thông tin từ một hội nhóm người Huế tại Nhật Bản, chị quyết định cùng bạn bè thực hiện chuyến đi dài hơn 300km từ Imabari đến Osaka.

“Thời gian đầu sang Nhật, tôi đã nhớ nhà rất nhiều, nhất là những món ăn mẹ nấu”. Bởi thế khi lần đầu tiên bước vào quán, cảm giác và mùi hương quen thuộc ập đến gần như ngay lập tức đã khiến chị vô cùng xúc động. “Tôi nghe giọng Huế, thấy những món ăn quen, thấy cả những chiếc đĩa trắng hoa văn xanh, chiếc sạp tre đựng mắm, cảm giác chẳng khác nào như mình đang ở quê, chỉ vài bước chân là có thể về nhà”, chị cười.

Không chỉ có khách Việt, Huế Thương còn thu hút nhiều thực khách Nhật Bản. Từ sự tò mò về ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực Huế, anh Yuzuru Akehi đã tìm đến quán ăn mang đậm hương vị Cố đô này. Anh cho biết: “Tôi rất thích những món ăn ở đây, đặc biệt là món bún bò Huế. Nước dùng gây ấn tượng mạnh với tôi bởi chiều sâu, sự đậm đà và mùi thơm của từng loại nguyên liệu. Hơn nữa thịt giò còn rất mềm, thơm và không ngấy. Với tôi, đây là món ăn thật sự tinh tế”, anh nhận xét.

Cùng với hương vị món ăn, chị Hoàng Thị Thôi còn mang một phần ký ức quê hương vào Huế Thương.Từ những bộ chén đĩa, bàn ghế mộc mạc, chiếc nón lá quen thuộc đến các bức tranh về Cố đô, nhiều vật dụng được chị kỳ công mang từ Việt Nam sang để trang trí. Đặc biệt, vào mỗi dịp lễ, Tết, không gian quán lại sáng bừng lên sắc đỏ vàng của cờ Tổ quốc, hình ảnh và biểu ngữ về Việt Nam như một cách để chị gìn giữ và lan tỏa tình yêu quê hương nơi xứ người. “Dù sống ở đâu, tôi vẫn muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam, về Huế và về những điều mình tự hào”, chị Thôi chia sẻ.