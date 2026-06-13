Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang tiếp Đoàn công tác tỉnh Nara

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang (bên phải) khẳng định, Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng của Huế trong nhiều năm qua

Sáng 13/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Nara (Nhật Bản) do ông Fukutani Takeo, Phó Thống đốc tỉnh Nara làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Huế từ ngày 12 - 15/6. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban, ngành liên quan của thành phố.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang bày tỏ vui mừng chào đón đoàn công tác tỉnh Nara đến thăm Huế; đồng thời giới thiệu khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như tiềm năng, thế mạnh của địa phương trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế và hợp tác quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng của Huế trong nhiều năm qua. Thành phố hiện duy trì quan hệ hợp tác hiệu quả với nhiều địa phương, tổ chức và đối tác Nhật Bản trong các lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân. Nhiều chương trình, dự án hợp tác đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Trên cơ sở những nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và hệ thống di sản, lãnh đạo thành phố Huế bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Huế và Nara ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững. Hai địa phương sẽ tăng cường trao đổi đoàn, kết nối các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, tổ chức văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch bền vững, giao lưu văn hóa nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp tác kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Fukutani Takeo sau buổi tiếp, làm việc

Thay mặt đoàn công tác, ông Fukutani Takeo cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Huế, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như những giá trị văn hóa đặc sắc và bề dày lịch sử của vùng đất Cố đô.

Theo ông Fukutani Takeo, Nara và Huế có nhiều điểm tương đồng khi đều là những vùng đất giàu truyền thống lịch sử, sở hữu hệ thống di sản văn hóa đặc sắc và giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia. Đây là nền tảng thuận lợi để hai địa phương tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Phó Thống đốc tỉnh Nara mong muốn hai bên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn, hợp tác giáo dục, du lịch và bảo tồn di sản; tăng cường kết nối giữa các trường đại học, tổ chức văn hóa, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa Nara và Huế, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào tăng cường kết nối giữa các cơ quan, đơn vị; thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa, trao đổi học thuật, phát triển du lịch và hợp tác bảo tồn di sản. Những nội dung hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai địa phương.

Được biết, trong thời gian lưu lại Huế, Đoàn đại biểu tỉnh Nara sẽ tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026, một trong những điểm nhấn của Festival Huế 2026. Đây cũng là dịp để hai địa phương tăng cường giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa.