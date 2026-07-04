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ClockThứ Sáu, 10/07/2026 15:11

Triển khai Chương trình sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí năm 2026 cho người dân phường Phong Quảng

HNN.VN - Trong 2 ngày 9 và 10/7, Bệnh viện Phổi TP. Huế phối hợp với UBND phường Phong Quảng tổ chức Lễ phát động khám sức khỏe (KSK) định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và triển khai Chương trình sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí năm 2026. Hoạt động góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

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Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng nhấn mạnh, sức khỏe là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc tổ chức KSK định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và sàng lọc bệnh hô hấp không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân mà còn giúp phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư cũng như bệnh lao và các bệnh hô hấp mạn tính để điều trị kịp thời, giảm chi phí và hạn chế biến chứng.

Theo lãnh đạo UBND phường, Phong Quảng là địa phương có đông người dân sinh sống bằng nghề biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản, thường xuyên làm việc trong điều kiện khắc nghiệt nên nguy cơ mắc các bệnh hô hấp và bệnh không lây nhiễm khá cao. Việc đưa các dịch vụ khám, sàng lọc về tận địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận y tế chất lượng, giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài theo định hướng chuyển đổi số của ngành y tế.

Ngay sau lễ phát động, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Phổi TP. Huế và Trạm Y tế phường Phong Quảng tiến hành KSK, tư vấn và sàng lọc các bệnh hô hấp cho người dân. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của KSK định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật mà còn hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố.

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 Từ khóa:
khám sức khoẻphong quảngphổi
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